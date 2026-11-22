Les supporters de l’OL ont livré leur verdict sur un éventuel retour de Karim Benzema dans son club formateur.

Ces derniers jours, la rumeur d’un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato hivernal a agité le Rhône. Libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Hilal en août dernier, l’ancien attaquant du Real Madrid a notamment relancé les spéculations en publiant une ancienne photo de lui sous les couleurs de son club formateur. Des discussions avec la direction lyonnaise ont même été évoquées, avant que le compte spécialisé Olympique-et-Lyonnais ne refroidisse les espoirs des supporters en démentant tout retour imminent du Ballon d’Or 2022. À ce stade, aucune négociation concrète n’est donc confirmée pour un retour de l’enfant prodige à l’OL.

Les supporters lyonnais ne croient pas au retour de Benzema

Et malgré l’engouement suscité par cette rumeur, la majorité des supporters lyonnais ne croit pas à un retour de Karim Benzema à Lyon, comme en témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! OL. À la question « Croyez-vous à un retour de Karim Benzema à l’OL ? », 60,8 % des votants ont répondu « non », contre 39,2 % de « oui ». Un résultat qui traduit le scepticisme d’une bonne partie des participants, même si près de quatre votants sur dix continuent d’espérer revoir l’ancien international français sous le maillot des Gones.

Ce manque d’optimisme peut notamment s’expliquer par les obstacles qui entourent un éventuel retour de Karim Benzema à Lyon. Malgré son départ d’Al-Hilal, l’attaquant de 38 ans reste lié à l’Arabie saoudite par un contrat d’ambassadeur courant jusqu’en 2030, ce qui complique considérablement une arrivée à l’OL. Si la perspective de revoir le Ballon d’Or 2022 dans son club formateur continue de faire rêver une partie des supporters, ce scénario semble donc encore loin de se concrétiser, notamment dès cet hiver.