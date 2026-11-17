Absent de la feuille de match contre le Paraguay ce mardi, Keito Nakamura a été ménagé par le Japon. Une précaution qui interpelle forcément l’OL, l’ailier n’ayant pas repris l’entraînement collectif après son but face au Brésil.

Nakamura préservé contre le Paraguay

Keito Nakamura n’a pas participé au deuxième et dernier match amical du Japon organisé à Singapour. Ce mardi, l’ailier de l’OL ne figurait pas sur la feuille de match lors de la défaite de la sélection nippone contre le Paraguay (1-2). Plusieurs éléments manquaient à l’appel pour cette rencontre.

D’après les informations d’Olympique et Lyonnais, le sélectionneur japonais a choisi de laisser Nakamura au repos. Cette absence n’était donc pas réellement une surprise pour les observateurs qui avaient suivi les séances organisées depuis la première rencontre.

Une reprise différée après son but face au Brésil

Samedi, le Lyonnais avait pourtant participé à la victoire marquante du Japon contre le Brésil (3-2), en trouvant lui-même le chemin des filets. Il n’avait ensuite pas pris part à l’entraînement du lendemain, ni au décrassage réservé aux titulaires. Son absence contre le Paraguay s’inscrit ainsi dans la continuité de cette gestion prudente.

Aucune blessure n’a été annoncée dans les éléments disponibles. Le staff japonais a simplement préféré préserver l’ancien Rémois, comme il l’a fait avec Daichi Kamada. Le milieu de Crystal Palace avait été rappelé par son club dès la fin du premier match de ce rassemblement.

L’OL déjà confronté à plusieurs absences

Cette précaution sera suivie de près à Décines. L’infirmerie lyonnaise est déjà bien garnie et Foot Mercato a notamment annoncé ce mardi l’indisponibilité prolongée de Tyler Morton, opéré de l’adducteur gauche après avoir été handicapé pendant plusieurs mois par une pubalgie.

L’hécatombe continue à l’OL : Tyler Morton, opéré de l’adducteur gauche, manquera les trois prochains mois de compétition. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2122695529960239406

Avant Nakamura, Dominik Greif avait également été laissé à la disposition de l’OL de manière anticipée. Dans ce contexte, le club rhodanien ne se plaindra pas de voir son ailier éviter une deuxième rencontre internationale en quelques jours.

Un retour attendu jeudi à Décines

Le Japonais doit désormais rentrer à Lyon, où son état physique pourra être évalué. Son retour à Décines est attendu jeudi. L’OL espère que cette mise au repos ne cache aucun pépin et que la recrue, dont l’arrivée à Lyon avait été longuement attendue, pourra rapidement retrouver le groupe.

Son but contre le Brésil avait confirmé sa bonne forme sous le maillot national. La prochaine étape consistera à vérifier qu’il est en mesure d’enchaîner avec l’OL, sans mauvaise surprise au retour de Singapour.