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OL : gros coup dur, un nouveau blessé longue durée à Lyon ?

Par William Tertrin1 min de lecture
OL : Un nouveau gros coup dur se profile au milieu !

Alors que l’OL déplore déjà plusieurs blessés longue durée (Openda, Sulc, Ouédraogo), Tyler Morton serait encore très loin d’avoir retrouvé ses capacités physiques.

L’inquiétude grandit autour de Tyler Morton. Le milieu de terrain anglais de l’OL, absent depuis sa sortie face au PSG le 26 octobre dernier, ne semble toujours pas proche d’un retour à la compétition.

Une nouvelle information peu rassurante pour le club lyonnais, déjà privé d’Openda, Sulc, ou encore Ouédraogo. Le 13 novembre, le journaliste Jordan Allouche a indiqué avoir croisé le milieu à la gare de Lyon Part-Dieu. Son témoignage est préoccupant : « toujours en béquilles avec de grosses difficultés à marcher », rapporte-t-il sur X.

Une pubalgie qui inquiète de plus en plus

Depuis plusieurs semaines, Tyler Morton souffre d’une pubalgie qui perturbe sa saison avec l’OL. Le 30 octobre dernier, Paulo Fonseca avait d’ailleurs reconnu qu’une intervention chirurgicale faisait partie des possibilités envisagées. Le joueur devait consulter un spécialiste afin de déterminer la meilleure solution pour soigner durablement cette blessure.

Cette situation représente un véritable problème pour Lyon. Arrivé de Liverpool à l’été 2025, Tyler Morton s’était rapidement imposé comme un élément important de l’entrejeu lyonnais. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à organiser les premières relances manquent forcément à l’équipe. Une chose est certaine : l’OL devra encore patienter avant de retrouver son milieu anglais.

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