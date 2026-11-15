RC Lens : Oughourlian sort du silence, s’explique pour Digard et clarifie sa relation avec Leca

Après une période agitée et la nomination de Didier Digard, le président lensois Joseph Oughourlian a pris la parole pour justifier ses choix et mettre fin à certaines rumeurs.

Le RC Lens traverse une période mouvementée. Après le départ de Dino Toppmöller, puis celui de Yannick Cahuzac, le club artésien a décidé de confier les commandes de son équipe à Didier Digard, nommé jusqu’en juin 2028. Une décision qui intervient dans un contexte sportif délicat, mais aussi au milieu de nombreuses interrogations sur le fonctionnement de la direction lensoise.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Joseph Oughourlian a tenu à justifier ce choix. Le président du RC Lens reconnaît que Didier Digard n’était pas forcément son premier choix, mais insiste sur les qualités de son nouvel entraîneur. Il met notamment en avant son passage à Nice, où il avait redressé une situation compliquée, ainsi que ses deux maintiens obtenus avec Le Havre malgré des moyens limités.

« Pour juger un entraîneur, il faut regarder la matière première qu’on lui donne », souligne-t-il. Oughourlian estime même que maintenir le HAC deux saisons consécutives en Ligue 1 « relève d’un miracle ». Au-delà des résultats, il apprécie également la loyauté et la capacité de protection du groupe affichées par le technicien de 40 ans.

L’objectif est désormais de retrouver de la stabilité dans un vestiaire en reconstruction. « On n’a pas changé, on se considère toujours comme un club outsider, on essaie toujours de terminer dans les huit premiers avec le dixième ou onzième budget de L1 », explique le dirigeant.

Oughourlian dément toute fracture avec Leca et Parrot

Autre sujet sensible : les relations entre Joseph Oughourlian, Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot. Alors que plusieurs rumeurs ont évoqué des tensions au sommet du RC Lens, le président artésien a fermement démenti tout désaccord. « Il n’y a pas l’ombre d’un fil entre moi, Jean-Louis et Benjamin. On se parle tout le temps. On est dans un respect mutuel », assure-t-il.

Il précise également la répartition des responsabilités au sein du trio : Jean-Louis Leca intervient sur les questions sportives, tandis que Benjamin Parrot supervise notamment les négociations contractuelles et la gestion du club.

Concernant le choix de Didier Digard, Oughourlian affirme ne pas être intervenu dans le processus de sélection. « Tout le processus de sélection du nouvel entraîneur, je ne suis pas rentré dedans. Moi, j’arrive à la fin des fins. »

Le mercato et les blessures également évoqués

Enfin, le président lensois n’élude pas les difficultés de recrutement rencontrées cette saison. Il reconnaît que certains joueurs ne donnent pas encore satisfaction, mais appelle à la patience et souhaite juger l’effectif dans un environnement plus stable.

Il insiste également sur le poids des blessures, notamment en défense : Lens n’a pas été en mesure d’aligner deux fois la même arrière-garde depuis le début de la saison. Pas question, pour autant, de remettre en cause le travail de ses dirigeants. « Je ne vais pas jeter le bébé avec l’eau du bain », conclut Joseph Oughourlian, déterminé à maintenir sa confiance en Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot.

Le président lensois affiche donc une ligne claire : soutenir Didier Digard, retrouver de la sérénité et préserver l’unité de la direction pour relancer la saison des Sang et Or.