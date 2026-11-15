RC Lens : à peine arrivé, Digard aurait déjà une porte de sortie !

Le choix de Didier Digard au RC Lens n’aurait rien d’un hasard : selon Mohamed Toubache-Ter, plusieurs intérêts auraient pesé dans l’éviction de la piste Pierre Sage, avec une étonnante promesse en cas d’échec du nouvel entraîneur.

Le feuilleton du nouvel entraîneur du RC Lens est loin d’avoir livré tous ses secrets. Après l’officialisation de la nomination de Didier Digard jusqu’en juin 2028, Mohamed Toubache-Ter a livré de nouvelles révélations sur les coulisses d’un choix qui continue de faire parler.

Sur son compte X, l’insider affirme que tout aurait été entrepris pour empêcher le retour de Pierre Sage sur le banc artésien. Une piste qui aurait pourtant été sérieusement envisagée, notamment par le président Joseph Oughourlian.

Digard, l’option la moins coûteuse ?

Selon les informations rapportées par Mohamed Toubache-Ter, l’influence de Meïssa N’Diaye, agent qui représente plusieurs joueurs de l’effectif lensois, aurait également pesé dans la balance. L’idée aurait notamment été de privilégier Didier Digard, présenté comme une solution moins coûteuse et susceptible de bénéficier du soutien de plusieurs joueurs.

Une stratégie qui interroge alors que le RC Lens traverse une période particulièrement agitée, après les départs successifs de Dino Toppmöller et Yannick Cahuzac.

Une démission déjà envisagée en cas d’échec ?

Mais la révélation la plus surprenante concerne directement l’avenir de Didier Digard. Toujours selon Toubache-Ter, une démission aurait même été promise dans l’hypothèse où l’expérience venait à échouer. Une affirmation qui, si elle se vérifiait, illustrerait la fragilité du contexte dans lequel le technicien de 40 ans prend ses fonctions à Bollaert.

Officiellement, le RC Lens évoque pourtant un « consensus fort » autour de son nouvel entraîneur. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Didier Digard aura désormais une mission prioritaire : redresser une équipe en difficulté et convaincre rapidement les supporters.

Reste à savoir si le technicien disposera réellement de la sérénité et du soutien nécessaires pour s’inscrire dans la durée. À peine nommé, il se retrouve déjà au centre de nouvelles interrogations.