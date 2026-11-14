RC Lens : une opération solidaire mobilise les supporters ce samedi

La Maison Syndicale des Mineurs accueille ce samedi une vente éphémère d’objets vintage du RC Lens, associée à une collecte de jouets. Une partie des bénéfices sera reversée au fonds de dotation Racing Cœur de Lens.

Des objets vintage du RC Lens jusqu’à 18 heures

Les supporters lensois ont rendez-vous ce samedi 14 novembre, de 14h à 18h, à la Maison Syndicale des Mineurs, située au 32 rue Casimir Beugnet à Lens. Dans le cadre de l’événement « 100 ans de ferveur supporter », une vente éphémère d’équipements anciens aux couleurs Sang et Or y est organisée.

Maillots, shorts, vestes, survêtements, écharpes et autres reliques du Racing sont proposés aux visiteurs. De quoi replonger dans les différentes époques d’un club dont l’identité reste profondément liée à son territoire et à son public. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans l’histoire populaire du RC Lens.

Cette vente possède également une dimension caritative puisque 10 % des bénéfices seront reversés à Racing Cœur de Lens, le fonds d’action du club artésien. L’opération mêle ainsi patrimoine supporter et solidarité locale, deux marqueurs forts de la maison Sang et Or.

Les Tigers poursuivent leur collecte de jouets

La journée permet également aux supporters de déposer des jouets auprès des Tigers. Le groupe organise, comme chaque année, son traditionnel Noël des Enfants, en partenariat avec le Centre hospitalier de Lens. Les dons peuvent être remis directement à la Maison Syndicale des Mineurs jusqu’à la fermeture de l’événement.

D’après les informations de Lensois.com, cette collecte ne s’arrêtera pas ce samedi. Elle se poursuivra à l’occasion de la réception de Toulouse, le 21 novembre, puis avant le match face au Havre, programmé le 5 décembre.

Les supporters disposent donc de deux autres rendez-vous pour participer à l’opération. Une mobilisation fidèle à l’attachement du public lensois, régulièrement mis en avant bien au-delà des résultats sportifs.

Une actualité chargée autour du Racing

Cette initiative solidaire intervient dans un week-end également marqué par un changement important sur le banc lensois. Vendredi soir, le RC Lens a officialisé la nomination de Didier Digard à la tête de l’équipe première, avec un engagement portant jusqu’en juin 2028.

Didier Digard est le nouvel entraîneur du RC Lens. Le Racing annonce sa nomination à la tête de l’équipe première jusqu’en juin 2028. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2121359190195351880

Si le sportif ouvre ainsi un nouveau chapitre, la vie du club continue aussi de s’écrire en dehors des terrains. À la Maison Syndicale des Mineurs, les objets chargés d’histoire et les jouets collectés rappellent que la ferveur lensoise conserve une dimension sociale bien ancrée.