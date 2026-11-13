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Stade Rennais Mercato : Rennes a tranché pour Fofana, le RC Lens est prévenu !

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que le FC Porto envisagerait de se séparer de Seko Fofana dès janvier, le Stade Rennais ne souhaite pas récupérer son milieu de terrain, ce qui pourrait faciliter un retour au RC Lens.

Le mercato hivernal pourrait réserver un nouveau feuilleton concernant Seko Fofana. Prêté par le Stade Rennais au FC Porto, l’international ivoirien serait susceptible de quitter le Portugal dès le mois de janvier. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain ne ferait plus partie des priorités du club portugais, qui envisagerait de mettre un terme à son prêt.

Une situation qui pourrait profiter au RC Lens. En effet, il se murmure depuis plusieurs heures que Pierre Sage, pressenti pour revenir en Artois, aurait déjà sondé l’ancien capitaine pour un retour.

Le Stade Rennais ne veut pas récupérer Seko Fofana

Du côté du Stade Rennais, la position serait déjà claire : le club breton ne souhaite pas réintégrer Seko Fofana dans son effectif en janvier. Recruté à Al-Nassr en janvier 2025 pour environ 20 millions d’euros, le milieu de terrain n’a jamais véritablement réussi à s’imposer en Bretagne.

Son nouveau prêt au FC Porto devait notamment lui permettre de retrouver du temps de jeu et de valoriser son profil avant un éventuel départ définitif. Mais son aventure portugaise prend une tournure compliquée, avec peu de temps de jeu et des pépins physiques.

Rennes préférerait donc lui trouver une nouvelle porte de sortie plutôt que de le voir revenir au Roazhon Park en plein mercato hivernal.

Le RC Lens, une solution à condition de trouver un accord salarial

C’est dans ce contexte que le RC Lens pourrait tenter sa chance. Mais pour que cette opération aboutisse, un élément sera déterminant : le salaire du joueur. Estimés à 400 000 euros mensuels, les émoluments de Seko Fofana représentent un obstacle important pour les prétendants. Le Racing ne devrait pas pouvoir assumer seul une telle rémunération.

Un nouveau prêt, avec une répartition du salaire entre le Stade Rennais et le RC Lens, pourrait donc constituer une solution. Rennes devrait toutefois accepter de continuer à prendre en charge une partie des émoluments de son joueur pour faciliter son départ. S’il s’agit d’un transfert sec, Lens ne devrait pas pouvoir proposer une somme colossale, et le SRFC serait donc obligé de brader un joueur dont la cote a bien baissé depuis plusieurs mois.

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