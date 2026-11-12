Stade Rennais : le couperet est tombé pour Pouille ! 

Les supporters du Stade Rennais souhaitent plus que jamais voir Arnaud Pupille quitter le club breton.

La contestation prend de l’ampleur autour du Stade Rennais. Alors que les résultats et le contenu proposé par l’équipe alimentent les critiques, les dirigeants bretons sont eux aussi dans le viseur.

Les supporters veulent voir Pouille quitter le Stade Rennais

Un sondage réalisé par But! permet de mesurer le mécontentement d’une partie des supporters : Arnaud Pouille arrive largement en tête des personnes dont ils souhaitent voir le départ. La question posée était directe : « Selon vous, qui devrait être évincé au Stade Rennais ? » Quatre réponses étaient proposées aux participants : Loïc Désiré, Arnaud Pouille, Franck Haise ou aucun des trois.

Le résultat est sans appel dans ce sondage. Arnaud Pouille recueille 50 % des suffrages, soit une voix sur deux. Le président exécutif du Stade Rennais devance ainsi Franck Haise, crédité de 25 %, et Loïc Désiré, qui obtient 16,7 %. Enfin, 8,3 % des votants ne souhaitent voir aucun des trois hommes quitter le club. La tendance est donc claire : parmi les supporters ayant participé à cette consultation, c’est bien Arnaud Pouille qui concentre le plus de critiques.

Franck Haise également dans le viseur

Le résultat réserve aussi un enseignement pour Franck Haise. L’entraîneur du Stade Rennais recueille un quart des suffrages. Une proportion importante qui témoigne des interrogations autour du travail du technicien et du visage affiché par son équipe. Les critiques ne concernent donc pas uniquement le terrain. Loïc Désiré, lui aussi, est cité par 16,7 % des participants. Le directeur sportif n’est pas épargné dans un contexte où les choix sportifs et la construction de l’effectif peuvent alimenter les débats. Mais c’est bien Pouille qui ressort de cette consultation avec le score le plus élevé.

Son résultat traduit une défiance marquée envers le dirigeant, au moment où le Stade Rennais traverse une période agitée. Avec 50 % des voix, Pouille apparaît comme la principale cible du mécontentement exprimé dans ce sondage. Le message envoyé par les participants est fort, même si cette consultation ne constitue évidemment pas une mesure exhaustive de l’opinion de l’ensemble des supporters rennais. Reste à savoir si cette contestation pèsera dans les prochaines semaines. Pour l’heure, aucun départ n’est annoncé.