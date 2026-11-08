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Stade Rennais, LOSC : le tifo rennais qui fait passer un message fort

Par Louis Chrestian2 min de lecture
Stade Rennais, LOSC : le tifo rennais qui fait passer un message fort

Avant Rennes-Lille, les supporters bretons ont déployé un tifo particulièrement soigné dans les tribunes. Une scène entre un père et son fils qui illustre la transmission de la passion pour le Stade Rennais.

Une histoire de transmission au Roazhon Park

Les supporters rennais ont une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands. Avant la rencontre face au LOSC, un imposant tifo a été déployé dans les tribunes du Roazhon Park, avec un message aussi simple que symbolique : « Regarde papa, un jour j’irai en bas. »

La création représente un jeune garçon installé aux côtés de son père. L’enfant regarde vers le bas de la tribune, là où se trouve le cœur de l’animation rennaise. Une manière de mettre en scène la transmission entre les générations et l’envie, pour les plus jeunes, de rejoindre un jour les supporters les plus actifs du club breton.

Un tifo remarqué avant Rennes-Lille

Relayée par Actu Foot, l’image a rapidement retenu l’attention. Sans message agressif ni référence directe à l’adversaire lillois, les supporters du Stade Rennais ont choisi de célébrer leur propre tribune et ceux qui continueront à la faire vivre dans les années à venir.

Le choix des mots donne tout son sens à l’animation. Le garçon ne rêve pas d’entrer sur la pelouse, mais bien de descendre dans la tribune pour participer à son tour à l’ambiance. Le tifo rappelle ainsi que la passion d’un club ne se limite pas aux résultats obtenus sur le terrain.

Les supporters rennais encore au rendez-vous

Ce n’est pas la première fois que le public breton se distingue par une initiative forte. Les supporters avaient notamment réalisé une attention marquante dans les tribunes rennaises, confirmant leur capacité à accompagner les rendez-vous du club par des messages travaillés.

Cette fois, le tifo ne s’adresse ni à un joueur ni à un entraîneur. Il met directement à l’honneur les familles présentes au stade et cette passion qui se construit dès l’enfance. Dans un Roazhon Park habitué aux animations visuelles, la sobriété de la phrase et la tendresse de la scène ont suffi à donner une dimension particulière à l’avant-match.

Une image qui dépasse la rencontre

Si ce tifo a été dévoilé à l’occasion de Rennes-Lille, son message pourrait accompagner n’importe quelle génération de supporters. Le père transmet, l’enfant observe et la tribune attend déjà sa relève. Une image simple, mais parfaitement adaptée à l’identité populaire du football et à la place occupée par le public rennais.

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