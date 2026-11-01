LOSC : un triple coup dur frappe le Bayern avant Lille !

À un peu plus de trois semaines de son déplacement à Lille en Ligue des champions, le Bayern Munich voit son infirmerie se remplir dangereusement. Michael Olise, Ismael Saibari et Serge Gnabry ont tous quitté prématurément le choc face au Borussia Dortmund.

Olise va passer des examens

Le Bayern Munich n’est pas sorti indemne du Klassiker. Accrochés samedi par le Borussia Dortmund (2-2) lors de la huitième journée de Bundesliga, les Bavarois ont perdu trois joueurs sur blessure. Michael Olise (24 ans) a demandé à quitter la pelouse à cinq minutes du terme, touché à la jambe droite.

Le visage fermé au moment de sa sortie, l’international français doit passer des examens ce dimanche matin. Max Eberl, directeur du football du Bayern, n’a pas souhaité s’avancer sur la gravité de ce pépin. « Il a été touché, il avait des douleurs, mais pour le moment, nous n’en savons pas davantage », a-t-il expliqué.

Selon les informations du Petit Lillois, la présence de l’ancien joueur de Crystal Palace est désormais incertaine pour le déplacement à Madrid, mardi, mais aussi pour la rencontre programmée à Lille le 25 novembre.

Saibari et Gnabry également touchés

Le cas d’Olise n’est pas le seul à inquiéter le staff bavarois. Ismael Saibari a été contraint de céder sa place dès la 29e minute en raison d’une blessure à la cheville. Une minute plus tard, Serge Gnabry est sorti à son tour, sérieusement touché à la cuisse.

Leur indisponibilité éventuelle représenterait une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Vincent Kompany à l’approche du rendez-vous européen face aux Dogues. Le technicien dispose encore d’une vingtaine de jours pour récupérer une partie de ses forces vives, mais la succession des pépins physiques impose désormais la prudence.

Nouvelle rechute pour Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers contre Lille. Tout juste de retour, il est sorti dès la 15e minute. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114609050507677808

Une infirmerie déjà bien remplie

Le Bayern doit déjà composer avec plusieurs absences importantes. Luis Diaz est incertain depuis une semaine après avoir contracté une déchirure musculaire. Jamal Musiala, Manuel Neuer et Tarek Buchmann figurent eux aussi parmi les joueurs actuellement indisponibles.

Cette situation pourrait donc amoindrir sensiblement le futur adversaire du LOSC. Depuis son arrivée en Bavière en août 2024, Olise n’avait encore jamais dû déclarer forfait pour raisons médicales. Les résultats de ses examens permettront d’établir plus précisément la durée de son éventuelle absence.

Kompany encore loin du banc

Le flou concerne également Vincent Kompany. Victime d’une méningite, l’entraîneur belge est absent depuis le 23 octobre. De retour à son domicile après cinq jours d’hospitalisation, il vient d’entamer sa rééducation.

Un retour aux commandes du Bayern après la trêve internationale du 9 au 17 novembre est envisagé, sans être encore assuré. Entre l’état de santé de son entraîneur et les blessures de plusieurs cadres, le géant bavarois aborde une période délicate avant son passage à Lille.