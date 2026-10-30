LOSC, RC Lens : Cabella égratigne Bollaert avant le derby !

Rémy Cabella garde un souvenir contrasté de ses déplacements à Bollaert-Delelis. Avant les retrouvailles entre le LOSC et le RC Lens, l’ancien Dogue a expliqué pourquoi l’ambiance lilloise l’avait davantage marqué lors des derbies du Nord.

Cabella s’attendait à plus de bruit à Bollaert

Rémy Cabella n’a jamais perdu un derby du Nord sous le maillot lillois. En cinq confrontations avec le RC Lens, le milieu offensif a enregistré trois victoires et deux matchs nuls. Un bilan qui a sans doute influencé son ressenti au moment de comparer les ambiances des deux stades.

Dans un entretien accordé au média Capté et relayé par Le Petit Lillois, le joueur de 36 ans reconnaît la qualité du public lensois mais avoue avoir été déçu par l’atmosphère de Bollaert. « Je m’attendais à plus de bruit, à quelque chose de plus fort », confie-t-il.

L’ancien international français imaginait également davantage de chambrage et d’agressivité sportive envers les Lillois. « On doit sentir que ça va être compliqué. Il y avait de l’ambiance à Bollaert, mais je m’attendais à plus fort, plus agressif », précise-t-il, tout en avançant l’architecture plus ouverte du stade lensois comme une possible explication.

Une atmosphère jugée plus forte à Lille

À l’inverse, Cabella estime que les rencontres disputées à la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy dégageaient plus d’intensité. « J’ai préféré l’ambiance des matchs à Lille », assure le Corse, qui évoque notamment l’effet produit par une enceinte fermée.

Le contexte sportif a aussi pu peser. Arrivé chez les Dogues en 2022, Cabella avait rapidement transformé le jeu lillois. Sur ses trois saisons au LOSC, il a disputé 113 rencontres, inscrit 13 buts et délivré 22 passes décisives. Ses bons résultats face au voisin lensois ont nourri des souvenirs forcément heureux.

Ansu Fati a rechuté aux ischio-jambiers contre Lille, seulement quelques minutes après le coup d’envoi. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114609050507677808

Un ancien Dogue toujours attaché au LOSC

Désormais à Volos, après une expérience peu concluante à l’Olympiakos, Cabella suit toujours avec attention son ancien club. Ses propos ne constituent pas une attaque frontale contre le public des Sang et Or, dont il souligne lui-même l’importance, mais traduisent surtout des attentes qui n’ont pas été comblées.

« Je m’attendais à ce que ça bouge dans tous les sens de la première à la dernière minute et là, parfois, c’était un peu léger. C’est dommage », conclut-il. Une sortie qui donnera un peu plus de relief au nouveau derby disputé à Lille, où Cabella avait justement trouvé l’ambiance la plus impressionnante.