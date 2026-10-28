Discipline : coup dur pour le LOSC, bonne nouvelle pour le RC Lens

On connaît les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Réunie ce mercredi pour examiner les incidents survenus le week-end dernier lors de la huitième journée de Ligue 1 et la 10e journée de Ligue 2, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu ses décisions.

Nianzou bien suspendu pour LOSC – RC Lens !

Comme attendu, Tanguy Nianzou a été sanctionné après son expulsion dimanche dernier lors du match nul entre l’AS Monaco et le LOSC (1-1). Le défenseur central lillois a écopé d’un match de suspension, plus un avec sursis, et manquera ainsi le derby du Nord face au RC Lens, prévu ce vendredi (21h05).

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

Un match de suspension ferme et un match avec sursis



Tanguy KOUASSI (LOSC)



Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.



Ayumu SEKO (Le Havre AC)



Aron DONNUM (Toulouse FC)

Un match de suspension ferme



Dylan DURIVAUX (Red Star FC)



Jordan MOREL (USL Dunkerque)



10ème journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – Red Star FC du lundi 26 octobre 2026

Exclusion de M. Nicolas DAMONT, entraîneur adjoint du Montpellier Hérault SC.



Un matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.



Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.



Thierry DEBES (Entraîneur du Pau FC)

Deux matchs fermes de suspension par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 novembre 2026.

Johan CAVALLI (Entraîneur adjoint du Pau FC)