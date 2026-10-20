Pronostic LOSC – Galatasaray (21/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le LOSC et Galatasaray, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir concédé deux défaites lors des deux premières journées de Ligue des Champions, le LOSC tentera de lancer sa campagne européenne à l’occasion de la réception de Galatasaray ce mercredi (18h45). Toujours à la recherche de leurs premiers points dans la compétition, les Dogues devront impérativement réagir devant leur public pour ne pas compromettre davantage leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Ligue des Champions – LOSC vs Galatasaray

Mercredi 21 octobre 2026 · 18h45 · Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy

LOSC : une réaction impérative devant son public

Le début de campagne européenne du LOSC est loin de répondre aux attentes. Battus lors de leurs deux premières sorties en Ligue des Champions, les Dogues se retrouvent déjà dans une situation délicate au classement de la phase de ligue. Après leur lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (3-0) lors de la précédente journée, les hommes de Bruno Genesio doivent rapidement relever la tête pour éviter de se retrouver encore davantage distancés dans la course à la qualification pour les barrages.

Pourtant, les Lillois ont montré de belles choses depuis le début de la saison en championnat. Installé dans le haut du classement de Ligue 1, le club nordiste a prouvé qu’il possédait les qualités nécessaires pour rivaliser avec de solides adversaires. Mais le passage à la scène européenne s’est révélé plus compliqué, notamment en raison de difficultés défensives et d’un manque d’efficacité dans les moments importants. Deux secteurs dans lesquels les Dogues devront impérativement progresser pour espérer décrocher un premier résultat positif.

La réception de Galatasaray représente donc une occasion importante pour le LOSC de retrouver de la confiance. Devant leurs supporters, les joueurs de Bruno Genesio devront afficher davantage d’intensité et de maîtrise collective pour mettre en difficulté une équipe turque habituée aux grandes soirées européennes. L’objectif sera notamment de retrouver une certaine solidité défensive, tout en se montrant plus tranchants dans les trente derniers mètres.

Le LOSC pourra également compter sur plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre, à l’image d’Hákon Haraldsson, dont la créativité et les déplacements entre les lignes pourraient s’avérer précieux. Face à un adversaire qui devrait également chercher à imposer son jeu, les Lillois devront surtout parvenir à trouver le bon équilibre entre leurs ambitions offensives et la nécessité de ne pas s’exposer aux contres adverses.

Galatasaray : un adversaire ambitieux et dangereux offensivement

De son côté, Galatasaray aborde ce déplacement dans le Nord avec l’ambition de réaliser une belle opération à l’extérieur. Habitué à jouer les premiers rôles en Turquie, le club stambouliote dispose d’un effectif expérimenté et de plusieurs individualités capables de faire la différence au plus haut niveau. Même si les rencontres européennes constituent un défi particulier, les hommes de Galatasaray possèdent suffisamment d’arguments pour espérer inquiéter une formation lilloise en manque de confiance sur la scène continentale.

Lors de la précédente journée de Ligue des Champions, le club turc s’est incliné face au FC Barcelone (1-4), malgré une ouverture du score qui lui avait permis de prendre momentanément l’avantage. Une rencontre qui a mis en évidence certaines fragilités défensives, notamment face à des adversaires capables d’accélérer rapidement le jeu. Galatasaray devra donc se montrer plus rigoureux dans son organisation pour éviter de laisser trop d’espaces aux attaquants lillois.

Mais la principale force de la formation stambouliote réside dans son potentiel offensif. Avec Victor Osimhen à la pointe de son attaque, Galatasaray possède un avant-centre de classe internationale, capable de peser sur une défense grâce à sa puissance, sa vitesse et son sens du but. L’ancien joueur du LOSC retrouvera d’ailleurs un club qu’il connaît parfaitement, ce qui donnera une saveur particulière à cette confrontation. Sa capacité à exploiter les espaces pourrait constituer l’une des principales armes de son équipe.

À l’extérieur, Galatasaray devra néanmoins trouver le bon équilibre pour ne pas subir les offensives nordistes. Face à un LOSC dans l’obligation de réagir, les Turcs pourraient notamment chercher à profiter des espaces laissés par les Dogues lorsqu’ils se projettent vers l’avant. Une approche qui pourrait donner lieu à une rencontre ouverte, avec des situations dangereuses des deux côtés.

Les confrontations entre les deux équipes

Le LOSC et Galatasaray ne possèdent pas un historique particulièrement fourni sur la scène européenne. Cette confrontation constitue donc une affiche intéressante entre deux clubs aux profils différents, mais qui partagent l’ambition de poursuivre leur parcours en Ligue des Champions.

Le LOSC tentera de faire parler son avantage du terrain, tandis que Galatasaray cherchera à s’appuyer sur son expérience européenne et la qualité de ses individualités. Au-delà de l’historique des confrontations, c’est surtout la dynamique actuelle des deux formations qui pourrait peser sur le scénario de cette rencontre.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb, Mukau – Bakwa, Giroud, Haraldsson.

Absents : E. Mbappé (suspendu), Santos, Ueda (blessés), Igamane (non inscrit).

La compo probable de Galatasaray : Cakir – Sallai, Sanchez, Jakobs, Elmali – Torreira, Sara – Akgun, Batrakov, B. Yilmaz – Osimhen.

Absents : Singo (blessé), Guner, A. Yilmaz, Ayhan, Unyay, Karatas, Aydin (non inscrits).

Incertain : Torreira (blessé).

Les joueurs à suivre

Hákon Haraldsson (LOSC) : le milieu offensif islandais pourrait avoir un rôle déterminant dans cette rencontre. Capable d’évoluer entre les lignes et de créer des décalages grâce à sa qualité technique, il représente l’un des principaux atouts offensifs des Dogues. Sa mobilité et sa capacité à se projeter dans la surface adverse pourraient notamment permettre aux Lillois de trouver des solutions face à une défense turque qui a montré certaines limites sur la scène européenne. Dans une rencontre où le LOSC devra impérativement prendre des initiatives, Haraldsson pourrait être l’un des joueurs les plus influents.

Victor Osimhen (Galatasaray) : l’attaquant nigérian sera naturellement l’une des principales attractions de cette affiche. Passé par le LOSC lors de la saison 2019-2020, l’ancien joueur de Naples retrouvera le stade Pierre-Mauroy avec l’ambition de faire trembler les filets de son ancien club. Redoutable dans la profondeur, particulièrement puissant dans les duels et efficace devant le but, Osimhen possède toutes les qualités pour mettre en difficulté l’arrière-garde nordiste. Sa présence obligera les défenseurs lillois à une vigilance constante, notamment lors des transitions rapides.

Notre pronostic pour LOSC – Galatasaray

Cette rencontre s’annonce particulièrement importante pour deux formations qui ont complètement manqué leur début de campagne européenne. Avec six buts encaissés en deux journées, le LOSC a montré de grosses lacunes défensives, notamment face au Betis Séville (2-3) et à Arsenal (3-0). Toutefois, les Dogues peuvent s’appuyer sur un début de saison encourageant en Ligue 1, avec quatre victoires lors de leurs six premières rencontres. Devant leur public, les Nordistes auront une belle occasion de retrouver de la confiance et de décrocher leurs trois premiers points dans la compétition.

Mais Galatasaray traverse également une période compliquée sur la scène européenne. Battus par le Sporting Portugal (3-1), puis par le FC Barcelone (4-1), les Turcs ont déjà concédé sept buts en deux rencontres. Une fragilité défensive dont pourraient profiter les attaquants lillois, même si la présence de Victor Osimhen, Leroy Sané ou encore Rafael Leão constitue une menace permanente. Les deux équipes devraient donc chercher à prendre des initiatives, ce qui pourrait favoriser un match ouvert. Nous donnons néanmoins un léger avantage au LOSC, qui pourrait faire la différence grâce au soutien de son public.

Les cotes de LOSC – Galatasaray

Pari Cote Victoire du LOSC 2,00 Match nul 3,70 Victoire de Galatasaray 2,85

Notre pronostic : match nul, cotée à 3,70

Nous misons sur un match nul entre le LOSC et Galatasaray. Après deux défaites lors des deux premières journées de Ligue des Champions, les Dogues devraient afficher un visage plus conquérant devant leur public, avec la ferme intention de décrocher leurs premiers points dans la compétition. Mais malgré l’avantage du terrain, les hommes de Davide Ancelotti pourraient se heurter à une formation turque qui possède de sérieux arguments offensifs, notamment avec Victor Osimhen à la pointe de l’attaque. Si les Lillois devraient parvenir à mettre en difficulté une défense stambouliote loin d’être irréprochable, Galatasaray semble également avoir les armes pour trouver le chemin des filets. Nous imaginons donc une rencontre équilibrée et disputée, au cours de laquelle aucune des deux formations ne parviendrait à faire la différence.

Notre score : LOSC 1-1 Galatasaray.