Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSV, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le Real Madrid reçoit ce mardi (21h) le PSV Eindhoven au Santiago-Bernabéu, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les deux formations, qui tenteront de se rapprocher de leur objectif de qualification pour la suite de la compétition. Devant leur public, les Merengue chercheront à faire respecter leur statut de favoris, tandis que les Néerlandais tenteront de créer la surprise dans la capitale espagnole.

Ligue des Champions – Real Madrid vs PSV

Mardi 24 novembre 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : poursuivre son sans-faute européen et viser la première place

Le Real Madrid réalise un début de saison particulièrement convaincant, aussi bien en Liga que sur la scène européenne. Après une élimination en quarts de finale de la précédente édition de la Ligue des Champions, les Merengue semblent déterminés à retrouver les sommets de leur compétition favorite. Et les hommes de José Mourinho ont parfaitement lancé leur campagne européenne en remportant leurs quatre premières rencontres.

Après quatre journées, le club madrilène occupe la deuxième place de la phase de ligue avec 12 points, à égalité avec le Paris Saint-Germain, double tenant du titre. Une situation idéale qui lui permet d’envisager sereinement une qualification directe pour les huitièmes de finale, réservée aux huit premières équipes du classement.

Les Madrilènes avaient débuté leur parcours par une victoire contre l’Inter Milan (2-1), avant de s’imposer au terme d’une rencontre spectaculaire sur la pelouse de l’AS Rome (3-4). Deux succès importants qui avaient immédiatement confirmé leurs ambitions européennes et leur capacité à faire la différence dans des matchs disputés.

Le Real Madrid avait ensuite largement dominé le RB Leipzig (4-1) au Santiago-Bernabéu, avant de décrocher une quatrième victoire consécutive sur le terrain de l’AEK Athènes (2-3). Menés à deux reprises lors de cette dernière rencontre, les hommes de José Mourinho avaient trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation et repartir avec les trois points.

Avec 13 buts inscrits en quatre matchs, soit une moyenne de 3,25 réalisations par rencontre, le Real possède l’une des attaques les plus efficaces de cette phase de ligue. Une statistique impressionnante qui illustre les nombreuses qualités offensives de l’effectif madrilène, capable de faire la différence face à des adversaires aux profils variés.

En Liga, les Merengue affichent également un bilan très satisfaisant. Avant la reprise du championnat après la trêve internationale, ils occupaient la deuxième place du classement avec 30 points, à trois longueurs du FC Barcelone. Une position qui leur permet de rester pleinement engagés dans la course au titre.

Les joueurs de José Mourinho restaient notamment sur cinq victoires consécutives en championnat. Ils avaient remporté le Clásico sur la pelouse du FC Barcelone (1-2), avant d’enchaîner deux succès particulièrement convaincants à Santander (0-3) et Valence (0-3). Des performances qui témoignent de leur régularité et de leur solidité collective.

L’une des principales forces du Real Madrid réside dans son impressionnant potentiel offensif. Kylian Mbappé réalise notamment un début de saison remarquable, avec 13 buts inscrits en Liga et trois réalisations en Ligue des Champions. L’international français confirme son statut de principal atout offensif des Merengue et pourrait une nouvelle fois se montrer décisif face au PSV.

Derrière lui, Jude Bellingham apporte également une contribution importante. Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en championnat, le milieu offensif anglais a également trouvé le chemin des filets en C1. Sa capacité à se projeter dans la surface et à accompagner les attaques constitue une arme supplémentaire pour les Madrilènes.

Arda Güler et Yan Diomandé réalisent eux aussi une première partie de saison très intéressante. Le jeune international turc compte trois buts et quatre passes décisives en Liga, ainsi qu’une réalisation et deux passes décisives en Ligue des Champions. De son côté, Diomandé totalise trois buts et trois passes décisives en championnat, auxquels s’ajoutent un but et deux dernières passes sur la scène européenne.

Cette richesse offensive offre de nombreuses possibilités à José Mourinho, qui pourrait notamment être amené à laisser Vinicius Junior sur le banc. Federico Valverde, auteur d’un doublé décisif contre l’AEK Athènes, pourrait quant à lui être utilisé dans le couloir droit de la défense.

L’entraîneur portugais devra néanmoins composer avec plusieurs absences. Rodrygo poursuit sa convalescence et ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin de l’année, tandis que Raúl Asencio est également forfait jusqu’en janvier. Ferland Mendy, qui ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits pour cette compétition, sera lui aussi indisponible.

En revanche, Trent Alexander-Arnold a effectué son retour après avoir été préservé avant la trêve internationale. Une solution supplémentaire pour José Mourinho, qui dispose d’un effectif suffisamment étoffé pour maintenir un niveau de performance élevé malgré les indisponibilités.

Face au PSV Eindhoven, le Real Madrid aura donc l’occasion de signer une cinquième victoire consécutive en Ligue des Champions et de poursuivre son parcours parfait. Un nouveau succès pourrait également lui permettre de prendre provisoirement la tête du classement et de faire un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes de finale.

PSV Eindhoven : réaliser un exploit pour rester dans la course aux barrages

Le PSV Eindhoven connaît une première partie de saison contrastée. Champion des Pays-Bas en titre, le club néerlandais continue de jouer les premiers rôles en Eredivisie, mais rencontre davantage de difficultés sur la scène européenne. Après quatre journées de Ligue des Champions, les hommes de Peter Bosz occupent seulement la 24e place du classement avec quatre points, soit le dernier rang virtuellement qualificatif pour les barrages.

Une situation particulièrement fragile puisque plusieurs formations possèdent le même nombre de points. Les Néerlandais ne disposent donc d’aucune marge de manœuvre et devront rapidement obtenir de nouveaux résultats positifs pour éviter de sortir du Top 24.

Le PSV avait débuté sa campagne européenne par un match nul à domicile contre le Shakhtar Donetsk (1-1), avant de s’incliner sur la pelouse du RB Leipzig (1-0). Deux premières rencontres décevantes qui avaient mis en évidence les difficultés rencontrées par les hommes de Peter Bosz pour imposer leur jeu face à des adversaires de niveau européen.

Les Néerlandais avaient toutefois réussi à se relancer lors de la troisième journée en s’imposant sur le terrain du FC Porto (0-1). Une victoire importante qui leur avait permis de débloquer leur compteur de succès et de retrouver de l’espoir dans la course à la qualification.

Mais le PSV n’a pas réussi à confirmer cette performance lors de sa dernière sortie européenne. Opposés au Club Bruges devant leur public, les joueurs de Peter Bosz se sont inclinés (1-2), concédant ainsi une deuxième défaite en quatre rencontres. Un revers particulièrement frustrant qui les a empêchés de prendre leurs distances avec leurs concurrents directs.

Le bilan offensif du club néerlandais apparaît également préoccupant en Ligue des Champions. Avec seulement trois buts inscrits en quatre matchs, le PSV peine à retrouver l’efficacité qui fait sa force en championnat. Une difficulté qui pourrait peser lourd face à une formation madrilène capable de marquer plusieurs fois dans une même rencontre.

En Eredivisie, la situation est en revanche beaucoup plus encourageante. Avant la trêve internationale, le PSV occupait la première place du classement avec 26 points, soit une longueur d’avance sur le Feyenoord Rotterdam et l’Ajax Amsterdam. Une position qui confirme sa capacité à rivaliser avec les meilleures formations néerlandaises.

Les hommes de Peter Bosz avaient notamment terminé cette période sur deux démonstrations offensives. Après avoir écrasé Willem II (7-0), ils s’étaient largement imposés sur la pelouse de Cambuur (2-5). Deux rencontres au cours desquelles les Néerlandais avaient inscrit 12 buts, illustrant leur potentiel offensif lorsqu’ils parviennent à développer leur jeu.

L’une des principales satisfactions du PSV se nomme Sven Mijnans. Le milieu offensif réalise un début de saison particulièrement réussi, avec huit buts et deux passes décisives en Eredivisie. Avant la trêve internationale, il s’était notamment illustré en inscrivant un triplé contre Cambuur, confirmant son importance dans l’animation offensive de son équipe.

Noa Til constitue également une menace importante. Auteur de sept buts en championnat, le joueur néerlandais se montre régulièrement décisif dans les derniers mètres. Sa capacité à se placer entre les lignes et à accompagner les actions offensives pourrait représenter un atout précieux face au Real Madrid.

Le PSV pourra également s’appuyer sur Ruben van Bommel, qui totalise quatre buts et trois passes décisives en Eredivisie. Sa vitesse et sa capacité à provoquer les défenseurs adverses pourraient permettre aux hommes de Peter Bosz de se créer des situations intéressantes en contre-attaque.

Ricardo Pepi, auteur de quatre réalisations en championnat, représente une autre solution offensive. L’attaquant américain a retrouvé une bonne condition physique après avoir manqué les premières rencontres de la saison. Son retour offre davantage de possibilités à Peter Bosz pour composer son secteur offensif.

En revanche, l’entraîneur néerlandais devra faire face à plusieurs indisponibilités. Paul Wanner, Alassane Pléa, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa et Adamo Nagalo sont toujours blessés et ne devraient pas participer à cette rencontre. Sam Lammers, en manque de rythme, devrait également manquer à l’appel.

Ces absences risquent de compliquer la tâche du PSV, notamment dans l’entrejeu, où Peter Bosz devra trouver les solutions nécessaires pour rivaliser avec les milieux madrilènes. La capacité des Néerlandais à conserver le ballon et à limiter les pertes de balle dangereuses sera particulièrement importante.

Le retour de Kiliann Sildillia constitue néanmoins une bonne nouvelle pour le club d’Eindhoven. Le défenseur français pourrait apporter davantage de solidité dans un secteur qui risque d’être fortement sollicité face aux nombreuses qualités offensives du Real Madrid.

Pour espérer obtenir un résultat positif au Santiago-Bernabéu, le PSV devra probablement accepter de subir une partie de la rencontre et chercher à exploiter les espaces laissés par les Madrilènes. Les hommes de Peter Bosz possèdent suffisamment de talent pour se montrer dangereux, mais devront afficher une efficacité bien supérieure à celle observée lors de leurs précédentes sorties européennes.

Un résultat positif représenterait une excellente opération pour les Néerlandais dans la course aux barrages. À l’inverse, une nouvelle défaite pourrait les faire sortir des 24 premières places et les placer dans une situation délicate avant les trois dernières journées de la phase de ligue.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Real Madrid et le PSV Eindhoven se sont déjà affrontés à plusieurs reprises sur la scène européenne, mais leurs dernières confrontations remontent à plusieurs décennies. Les deux formations ne se sont en effet plus retrouvées en compétition officielle depuis la fin des années 1980.

Lors de la saison 1987-1988, les deux clubs s’étaient notamment croisés en demi-finales de la Coupe d’Europe des clubs champions. Après un match nul à Madrid (1-1), les Néerlandais avaient réussi à préserver le score de 0-0 au retour à Eindhoven, décrochant ainsi leur qualification pour la finale grâce à la règle du but inscrit à l’extérieur.

Le PSV avait ensuite remporté la compétition en dominant le Benfica Lisbonne en finale, au terme d’une séance de tirs au but. Un succès historique qui reste l’un des plus grands accomplissements du club néerlandais sur la scène européenne.

Les deux équipes s’étaient de nouveau retrouvées la saison suivante, en quarts de finale de la Coupe d’Europe des clubs champions. Depuis, aucun affrontement officiel n’a eu lieu entre les deux formations.

Ce rendez-vous au Santiago-Bernabéu marquera donc leurs retrouvailles après une très longue interruption. Le contexte sera néanmoins totalement différent, avec un Real Madrid qui vise les premières places de la phase de ligue et un PSV Eindhoven qui cherche avant tout à conserver sa place parmi les 24 premiers.

Les compositions probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni – Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé.

Absents : Rodrygo, Asencio, Mendy (blessés).

La compo probable du PSV Eindhoven : Kovar – Dest, Geertruida, Obispo, Kostic – Sano, Mijnans, Junior – van Bommel, Til, Perisic.

Absents : Wanner, Pléa, Schouten, Ouaissa, Nagalo (blessés), Lammers (méforme).

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’international français réalise un début de saison particulièrement impressionnant sous les couleurs du Real Madrid. Avec 13 buts inscrits en Liga et trois réalisations en Ligue des Champions, Kylian Mbappé confirme son statut de principal atout offensif de José Mourinho. Son efficacité devant le but constitue l’une des grandes forces d’une équipe madrilène qui a déjà marqué 13 fois en quatre rencontres européennes. Capable de faire la différence grâce à sa vitesse, ses appels en profondeur et sa qualité de finition, l’ancien attaquant du PSG pourrait poser de nombreux problèmes à la défense néerlandaise. Face à un PSV qui risque de subir la domination du Real Madrid, Mbappé devrait disposer de plusieurs opportunités pour améliorer ses statistiques. Il pourra notamment profiter de la créativité de Jude Bellingham et d’Arda Güler pour être servi dans de bonnes conditions. Son expérience des grands rendez-vous européens pourrait également jouer un rôle déterminant dans cette rencontre. Déjà décisif à trois reprises en C1 cette saison, le Français aura une belle occasion de poursuivre sur sa lancée et de contribuer à un éventuel cinquième succès consécutif des Merengue.

Sven Mijnans (PSV Eindhoven) : Le milieu offensif néerlandais représente actuellement l’une des principales satisfactions du PSV Eindhoven. Auteur de huit buts et deux passes décisives en Eredivisie, Sven Mijnans s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif de Peter Bosz. Son influence s’est notamment confirmée avant la trêve internationale, lorsqu’il a inscrit un triplé lors de la large victoire contre Cambuur (2-5). Sa capacité à se projeter dans la surface adverse, à se démarquer entre les lignes et à prendre sa chance à l’entrée de la surface pourrait constituer une arme importante face au Real Madrid. Dans une rencontre où les Néerlandais devraient avoir moins souvent le ballon, son efficacité sera particulièrement précieuse pour exploiter les rares occasions qui pourraient se présenter. Mijnans devra également participer au travail défensif afin de limiter l’influence des milieux madrilènes. S’il parvient à reproduire ses performances réalisées en championnat, il pourrait permettre au PSV de poser davantage de problèmes aux hommes de José Mourinho et de conserver un espoir de résultat positif au Santiago-Bernabéu.

Notre pronostic pour Real Madrid – PSV Eindhoven

Le Real Madrid aborde cette rencontre dans une position particulièrement favorable. Vainqueurs de leurs quatre premiers matchs de Ligue des Champions, les Merengue affichent une régularité impressionnante sur la scène européenne et possèdent l’une des attaques les plus efficaces de la compétition. Devant leur public, les hommes de José Mourinho auront l’occasion de poursuivre leur sans-faute et de faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le PSV Eindhoven dispose néanmoins de plusieurs arguments offensifs intéressants. Leaders d’Eredivisie avant la trêve internationale, les Néerlandais ont notamment inscrit 12 buts lors de leurs deux dernières rencontres de championnat disputées avant celle-ci. Mais leur rendement en Ligue des Champions reste beaucoup moins convaincant, avec seulement quatre points pris et trois réalisations inscrites en quatre journées. Face à un adversaire du calibre du Real Madrid, les hommes de Peter Bosz devront afficher un niveau de performance bien supérieur pour espérer créer la surprise.

Nous imaginons donc une rencontre largement dominée par les Madrilènes, qui devraient rapidement prendre l’initiative et se procurer de nombreuses occasions. Le PSV pourrait néanmoins profiter de certaines situations de transition pour mettre en difficulté la défense espagnole, qui a déjà encaissé plusieurs buts sur la scène européenne. Mais la qualité individuelle des Merengue, notamment avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Arda Güler, devrait leur permettre de faire la différence et de décrocher une cinquième victoire consécutive dans cette phase de ligue.

Les cotes de Real Madrid – PSV Eindhoven

Pari Cote Victoire du Real Madrid 1,18 Match nul 8,50 Victoire du PSV Eindhoven 12,00

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, cotée à 1,18

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Real Madrid. Les hommes de José Mourinho ont remporté leurs quatre premières rencontres de Ligue des Champions en inscrivant 13 buts, soit plus de trois réalisations par match en moyenne. Face à un PSV Eindhoven qui peine à reproduire ses performances offensives du championnat sur la scène européenne, les Merengue devraient avoir suffisamment d’occasions pour faire la différence. Nous voyons néanmoins les Néerlandais parvenir à marquer, grâce à leur potentiel offensif et aux quelques espaces que pourrait laisser la défense madrilène. Mais la supériorité technique et l’efficacité des Espagnols devraient leur permettre de s’imposer assez confortablement devant leur public.

Notre score : Real Madrid 3-1 PSV Eindhoven