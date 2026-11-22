Accroché par Lorient (1-1), le Stade Rennais continue de patiner en Ligue 1 et Franck Haise voit la pression monter après la sortie remarquée de Nicolas de Tavernost.

Le Stade Rennais n’a pas vraiment rassuré. En déplacement sur la pelouse du FC Lorient ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, les Rouge et Noir ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Un résultat qui ne répond pas aux attentes de la direction et qui prolonge une période délicate pour Franck Haise.

La situation de l’entraîneur rennais est d’autant plus observée que Nicolas de Tavernost avait récemment envoyé un message particulièrement clair. Dans les colonnes de Ouest-France, le dirigeant avait exprimé son inquiétude concernant les performances de l’équipe première, rappelant que l’objectif fixé par la famille Pinault était une qualification européenne, au minimum en Ligue Europa.

Franck Haise doit rapidement réagir

Avant la rencontre face aux Merlus, Franck Haise avait tenté de calmer le jeu, rappelant que les objectifs étaient connus et partagés. Mais sur le terrain, Rennes peine toujours à retrouver la régularité attendue. Après les défaites contre Nice (2-5) et Lille (1-2), ce nouveau partage des points laisse forcément des interrogations.

Sur X, le compte spécialisé Jonathan a d’ailleurs lancé un avertissement : « Haise attention à lui et à sa communication. Va falloir qu’il remette du rythme et se réveille rapidement. La sortie de Tavernost était tout sauf anodine… »

Un message qui traduit les interrogations grandissantes autour du technicien rennais. Car au-delà des résultats, c’est aussi sa communication et sa capacité à remobiliser son groupe qui sont désormais observées.

La sortie de Tavernost, un avertissement à prendre au sérieux

Nicolas de Tavernost n’a effectivement pas pris la parole par hasard. Son intervention a rappelé que les ambitions européennes du Stade Rennais ne pouvaient pas être simplement affichées : elles doivent se traduire sur le terrain.

Le dirigeant a également insisté sur l’importance de donner davantage de place aux jeunes issus du centre de formation, un autre sujet sensible dans le projet rennais.

Pour Franck Haise, le temps des explications devra donc rapidement laisser place aux résultats. Le match nul à Lorient ne constitue pas une catastrophe, mais il ne suffit pas à dissiper les doutes…