Après deux défaites consécutives et sept buts encaissés, Franck Haise a posé son diagnostic sur les difficultés du Stade Rennais. Le technicien refuse notamment d’accabler la fatigue et pointe plutôt les choix effectués par ses joueurs.

Des progrès défensifs masqués par les résultats

Les résultats fragilisent le bilan du Stade Rennais. Battus à Nice (5-2), puis par le LOSC au Roazhon Park (1-2), les Rouge et Noir ont encaissé sept buts en deux journées. Une série inquiétante avant le déplacement à Lorient, même si Franck Haise perçoit une amélioration dans le contenu.

Durant la trêve internationale, le staff breton s’est penché sur plusieurs indicateurs. « On a subi largement moins de tirs, on s’est aussi amélioré sur les xG qu’on cédait », a expliqué l’entraîneur rennais dans des propos relayés par Morning Foot. Haise constate également que son équipe protège mieux la profondeur sans avoir totalement renoncé à presser haut.

Haise refuse l’excuse de la fatigue

Le technicien breton écarte en revanche tout lien direct entre l’intensité réclamée et les erreurs individuelles. « Des fois, on a fait des erreurs au bout de quatre minutes de match. Donc, je ne pense pas que ça ait grand-chose à voir avec l’intensité ou la fatigue ou le manque de lucidité », a-t-il tranché.

Son diagnostic concerne surtout les décisions prises dans les moments chauds : mauvaises lectures, prises d’informations insuffisantes ou hésitations au moment de conserver le ballon ou de le dégager. Selon Haise, certains joueurs impliqués dans ces erreurs ne sont d’ailleurs pas ceux qui affichent les données athlétiques les plus importantes de l’effectif.

« Il y a 15 jours, on était premiers. Là, on a perdu deux matches, c’est vrai qu’on est 8èmes. Mais les bilans, moi, je ne les fais pas à la 8e ou à la 10e journée. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2124087927411995013

Un pressing à rendre plus adaptable

Franck Haise ne veut pas transformer Rennes en formation attentiste. Il souhaite conserver cette volonté d’aller chercher l’adversaire, tout en apprenant à refermer les espaces lorsque les premières lignes ne peuvent plus maintenir la pression. « Le travail qu’on fait ces dernières semaines, c’est justement garder ça, mais en même temps savoir se refermer quand on ne peut plus le faire », précise-t-il.

L’enjeu se situe donc dans les transitions. Si le pressing permet de récupérer haut, il expose aussi la défense lorsque celui-ci est éliminé. Les Rennais doivent mieux identifier le moment où il faut continuer à avancer et celui où un repli collectif devient indispensable.

Lorient comme premier révélateur

Le déplacement à Lorient doit permettre de mesurer les effets de ces ajustements. Face à une équipe compacte, le Stade Rennais devra prendre des initiatives sans se déséquilibrer sur ses pertes de balle. Le retour d’Estéban Lepaul pourrait aussi redonner de la profondeur à une attaque qui en a manqué dernièrement.

Les progrès statistiques avancés par Haise restent désormais à traduire au classement. Après deux revers de rang, seule une réaction sur le terrain permettra de valider le diagnostic du technicien et de relancer l’actualité récente du Stade Rennais sur une note plus positive.