Alors que Nicolas De Tavernost a publiquement exprimé ses inquiétudes sur les résultats du Stade Rennais, Benoît Costil et Jérôme Rothen ont apporté un regard plus nuancé sur le travail de Franck Haise.

Franck Haise est sous pression au Stade Rennais. Après les critiques formulées par Nicolas De Tavernost, représentant de la famille Pinault, sur les résultats de l’équipe première, l’entraîneur breton a reçu le soutien de deux anciens acteurs du football français : Benoît Costil et Jérôme Rothen.

Le premier a notamment insisté sur les qualités du technicien et son intégration dans le projet rennais. « Il colle bien au club et il est compétent. Il cherche encore la bonne formule, mais avec tous les moyens qui sont mis en œuvre, cette équipe doit être capable de faire mieux et les joueurs sont aussi responsables », a estimé l’ancien gardien du Stade Rennais sur RMC.

Un discours qui ne dédouane pas totalement Haise. Costil reconnaît que le contenu proposé reste insuffisant, mais refuse de faire porter l’ensemble des difficultés sur les épaules de l’entraîneur. Les joueurs doivent également prendre leurs responsabilités.

Jérôme Rothen rappelle d’où revient le Stade Rennais

Jérôme Rothen a lui aussi pris la défense de Franck Haise. L’ancien international estime que le contexte de son arrivée doit être pris en compte pour juger son travail. « Quand il est arrivé, ils étaient à l’agonie. En termes de contenu, c’est très moyen, mais au niveau des résultats, il est à l’équilibre, voire mieux. Il est à 4 points de la C1 dans un championnat merdique », a-t-il lancé.

Rothen pointe donc une contradiction : si le jeu rennais ne convainc pas pleinement, les résultats ne justifient pas non plus, à ses yeux, de faire de Haise le principal responsable. À quatre points de la Ligue des champions, le technicien conserve une marge de progression et peut encore atteindre les objectifs européens.

Haise répond aussi à la pression de De Tavernost

Ces prises de position interviennent alors que Franck Haise a lui-même répondu aux déclarations de son dirigeant en conférence de presse. Sans attaquer frontalement Nicolas De Tavernost, l’entraîneur a glissé une remarque assez claire sur l’utilité des sorties médiatiques. « Je ne sais pas si ce sont les articles de presse et les interviews qui permettent aux joueurs de faire de meilleurs choix dans la surface ou dans l’autre surface », a-t-il notamment déclaré.

Avant de rappeler ses priorités : « Ma pression, elle est d’améliorer mon équipe, de la faire progresser, de la rendre plus solide et elle l’est un peu plus. Tout en la rendant meilleure collectivement. Et surtout il faut gagner des matchs. »

Le message est clair : Franck Haise connaît les exigences du Stade Rennais, mais il entend se concentrer sur le terrain. Soutenu publiquement par Costil et Rothen, l’entraîneur sait toutefois que les prochains résultats seront déterminants pour apaiser les tensions.