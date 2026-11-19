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Franck Haise a reçu des signaux encourageants avant le périlleux déplacement du Stade Rennais à Lorient (dimanche, 17h15).

Franck Haise a de bonnes raisons d’aborder le déplacement du Stade Rennais à Lorient avec un certain optimisme. Avant cette rencontre programmée dimanche à 17h15, plusieurs signaux sont favorables aux Rouge et Noir.

Lorient privé de deux éléments importants ?

Selon Ouest-France, Isaak Touré ne devrait pas être disponible pour accueillir le Stade Rennais. Le défenseur lorientais n’est pas suffisamment remis de sa blessure à l’adducteur, contractée contre Le Havre (2-0), le 8 novembre dernier, avant la trêve internationale.

Une absence qui représenterait un véritable handicap pour les Merlus. Le géant Touré s’est imposé comme un élément important de la défense lorientaise cette saison grâce à son impact physique et sa présence dans les duels.

Autre incertitude pour l’entraîneur du FC Lorient : Ibrahima Baldé. L’attaquant axial n’est toujours pas rétabli à 100 % et un forfait pour la rencontre de dimanche reste envisageable. Deux situations qui pourraient compliquer la préparation du FC Lorient avant ce rendez-vous face aux Rennais.

Bollengier, un arbitre qui réussit plutôt bien au Stade Rennais

Les nouvelles sont également encourageantes du côté du Stade Rennais concernant la désignation arbitrale de la LFP. Marc Bollengier officiera lors de cette rencontre et l’officiel présente un bilan positif avec les Rouge et Noir.

En huit précédentes rencontres dirigées par ses soins, le Stade Rennais a enregistré quatre victoires, un match nul et trois défaites. Les Bretons ont notamment signé un succès spectaculaire à Brest (4-3) en 2026 sous son arbitrage.

Un historique qui peut apporter un petit supplément de confiance à Franck Haise et ses joueurs. Entre les possibles absences d’Isaak Touré et d’Ibrahima Baldé et un bilan arbitral favorable, plusieurs éléments penchent donc du côté du Stade Rennais avant ce périlleux court déplacement.