La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Trois joueurs actuels du Stade Rennais pourraient être mis à l’écart et transférés au prochain mercato hivernal.

Le mercato hivernal du Stade Rennais pourrait être particulièrement animé. Après avoir réorganisé son projet sportif, le club breton souhaiterait désormais revoir la composition de son effectif. L’objectif serait notamment de réduire le groupe professionnel et de donner davantage de place à des profils correspondant aux attentes de la direction.

Blas, Nordin et Merlin poussés vers la sortie par le Stade Rennais

Dans cette optique, trois joueurs du Stade Rennais seraient particulièrement concernés. D’après L’Équipe, Ludovic Blas, Arnaud Nordin et Quentin Merlin pourraient ne plus entrer dans les plans rennais pour la seconde partie de saison. Les trois joueurs pourraient ainsi être invités à trouver une nouvelle destination dès le mois de janvier. Le quotidien sportif évoque même la possibilité de les voir s’entraîner à part d’ici l’ouverture du mercato hivernal !

Une perspective qui constituerait un signal fort envoyé aux principaux intéressés. Ludovic Blas, Arnaud Nordin et Quentin Merlin pourraient donc être amenés à réfléchir à leur avenir si la tendance se confirme. Pour le Stade Rennais, cette éventuelle opération permettrait de réduire la taille de l’effectif et de redistribuer les cartes au sein du vestiaire. Reste désormais à savoir si des clubs se manifesteront pour récupérer les trois joueurs et dans quelles conditions financières ces dossiers pourraient être négociés.

Le Stade Rennais veut miser sur son Académie plutôt que recruter

Mais le plus intéressant dans cette stratégie concerne les solutions envisagées pour remplacer les joueurs susceptibles de partir. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le Stade Rennais ne souhaiterait pas nécessairement se montrer actif sur le marché des transferts. La direction bretonne privilégierait plutôt une intégration de jeunes talents issus de son centre de formation. L’Équipe évoque ainsi la possibilité de faire monter « trois ou quatre jeunes de l’Académie ».

Une orientation qui répondrait à une volonté clairement exprimée par les dirigeants : « revenir un peu plus aux fondamentaux ». Le Stade Rennais possède depuis longtemps un centre de formation réputé et reconnu pour sa capacité à faire émerger des joueurs de haut niveau. Miser davantage sur les jeunes pourrait donc représenter une nouvelle étape dans la construction du projet sportif rennais.

Si cette stratégie se confirme, le mois de janvier pourrait marquer un véritable tournant dans la gestion de l’effectif. Trois départs potentiels, plusieurs promotions internes et une volonté de retrouver une identité davantage tournée vers la formation : le chantier s’annonce important pour les dirigeants du Stade Rennais.