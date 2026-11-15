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Stade Rennais : Haise prépare un mercato hivernal musclé, 3 recrues déjà ciblées en janvier !

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Franck Haise (Stade Rennais)
Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Dans le collimateur au Stade Rennais, Franck Haise souhaite déjà se renforcer en vue du mercato hivernal.

La défaite à domicile face au LOSC a laissé des traces au Stade Rennais. Loin de chercher des excuses, Franck Haise a reconnu l’existence de « vrais manques » dans son effectif.

Un défenseur central supplémentaire au Stade Rennais ?

Ce constat pourrait rapidement se traduire par des décisions sur le marché des transferts. Selon Top Mercato, l’entraîneur rennais aurait déjà identifié trois priorités pour le mercato hivernal : un attaquant, un ailier et un défenseur central. Dans son système en 3-5-2, Haise a d’abord besoin de trouver une association fiable au cœur de sa défense.

Les recrues estivales Gonçalo Oliveira et Charlie Cresswell sont notamment concernées par cette recherche d’équilibre. Mais le staff rennais souhaiterait disposer d’une solution supplémentaire dans l’axe. L’arrivée d’un troisième défenseur central pourrait ainsi permettre de renforcer la concurrence et d’offrir davantage de possibilités à l’entraîneur breton.

L’attaque du Stade Rennais inquiète déjà

C’est malgré tout surtout dans le secteur offensif que les interrogations sont nombreuses. Estéban Lepaul avait pourtant parfaitement lancé sa saison, avec sept buts inscrits en sept rencontres de Ligue 1 à la mi-octobre. Malheureusement, son entorse à la cheville prive actuellement le Stade Rennais d’une arme importante. Derrière lui, les solutions n’ont pas apporté les garanties espérées.

Boulaye Dia et Eliezer Mayenda, arrivé de Sunderland durant l’été, peinent à prendre le relais. La situation de ce dernier interpelle particulièrement : recruté pour 22 millions d’euros, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en douze apparitions. Un bilan forcément préoccupant pour un joueur qui représentait l’un des investissements majeurs du mercato rennais.

Soumaré et Nordin déjà sur le départ du Stade Rennais ?

L’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait donc devenir indispensable pour éviter que l’équipe ne dépende excessivement du retour en forme de Lepaul. Le chantier pourrait également concerner les ailes : Issa Soumaré et Arnaud Nordin seraient déjà poussés vers la sortie, quelques mois seulement après leur arrivée.

Une situation qui pourrait ouvrir la porte à un recrutement supplémentaire dans ce secteur. Pour l’heure, aucun nom de potentiel renfort n’a filtré. Mais les besoins hivernaux au Stade Rennais semblent clairement identifiés par Haise.

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