FC Nantes : Poirier a transmis une bombe à retardement à Haise au Stade Rennais

Déjà dans le collimateur des supporters du Stade Rennais, Franck Haise n’a pas non plus marqué de points avec la formation du club breton.

Franck Haise se retrouve une nouvelle fois au cœur des discussions au Stade Rennais. Déjà critiqué par une partie des supporters pour le contenu proposé par son équipe, l’entraîneur breton aurait également crispé le secteur de la formation.

Nordin envoyé en réserve, une décision qui ne passe pas

Selon L’Équipe, sa décrions de faire évoluer Arnaud Nordin avec l’équipe réserve dimanche dernier, en National 2, a crispé le secteur de la formation. L’ancien attaquant de l’ASSE, qui peine à trouver sa place dans les plans du technicien, a ainsi dû redescendre d’un échelon pour retrouver du rythme et du temps de jeu. Cette décision s’inscrit dans une période délicate pour le joueur. Après avoir déjà perdu du terrain dans la hiérarchie offensive, Nordin a vu son avenir rennais s’assombrir. Mais cette gestion n’aurait pas fait l’unanimité en interne.

Le sujet ne se limiterait pas au seul cas Nordin : il toucherait plus largement à la place réservée aux jeunes joueurs dans le projet sportif rennais. Le malaise serait d’autant plus sensible que les responsables de la formation auraient déjà constaté la difficulté pour les jeunes de l’Académie à se rapprocher de l’équipe première. Un syndrome déjà connu par Grégory Poirier au FC Nantes, où ses relations avec la formation étaient aussi pointées du doigt en début de saison.

Les jeunes de l’Académie toujours loin des pro du Stade Rennais

Au Stade Rennais, le paradoxe est d’ailleurs assez frappant : le club breton possède l’un des centres de formation les plus réputés du football français, mais les passerelles vers le groupe professionnel semblent actuellement limitées. Le sujet a également été évoqué publiquement par Arnaud Pouille, qui reconnaît que le faible nombre de jeunes issus du centre de formation présents dans l’équipe première cette saison constitue un sujet identifié en interne.

La situation pose donc une question de cohérence sportive : comment valoriser le travail de l’Académie et encourager les jeunes à croire en leurs chances si les opportunités au plus haut niveau restent rares ? Le cas Nordin aurait ainsi servi de déclencheur à des frustrations déjà présentes. Attention toutefois : rien ne permet de parler d’une rupture officielle entre Haise et les responsables de la formation. Mais si les crispations se confirment, l’entraîneur devra aussi convaincre en interne que ses choix servent le projet global du Stade Rennais.