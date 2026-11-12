Stade Rennais : ça s’accélère pour Pouille, son successeur déjà identifié !

Arnaud Pouille fragilisé à la tête du Stade Rennais, un favori se dégage pour le remplacer dans ses fonctions d’ici à la fin de l’année civile.

La situation d’Arnaud Pouille est devenue un sujet central au Stade Rennais. Les interrogations autour de la gouvernance se sont multipliées ces derniers jours, dans un contexte sportif délicat et alors que plusieurs choix de la direction sont discutés.

De Tavernost, la piste qui prend de l’épaisseur au Stade Rennais

Selon les échos des derniers jours, le président exécutif du Stade Rennais aurait notamment été reçu par sa direction à Paris. Une réunion qui intervient alors que l’organisation du club et la maîtrise de ses coûts font l’objet d’une réflexion plus large. Romain Molina a également évoqué une possible évolution à la direction avant la fin de l’année civile. Le compte X de l’insider Jonathan apporte désormais un éclairage supplémentaire sur les scénarios envisagés. Interrogé sur les éventuels changements à venir, Jonathan a notamment cité Olivier Cloarec, ancien président exécutif du Stade Rennais, aujourd’hui en poste à Toulouse.

Mais c’est surtout une autre hypothèse qui semble retenir son attention : un changement de statut de Nicolas de Tavernost. « On m’a parlé de Cloarec, qui est apprécié mais qui fait du bon travail à Toulouse. On m’a aussi parlé d’un changement de statut de De Tavernost. Lui, c’est ce qui me revient le plus en effet avec un rôle élargi. Après ça s’est accéléré mardi soir, donc on verra bien », explique l’insider. Cette dernière précision entretient le suspense. Nicolas de Tavernost pourrait donc prendre davantage de responsabilités dans l’organigramme rennais, sans nécessairement qu’un remplacement classique d’Arnaud Pouille soit déjà acté.

Un retour de Cloarec n’est pas la seule hypothèse au Stade Rennais

Arrivé en mai 2026 à la présidence du conseil d’administration, l’ancien patron de M6 occupe déjà une place importante dans la gouvernance du club. Un élargissement de son rôle constituerait une nouvelle étape dans la réorganisation du Stade Rennais.Le nom d’Olivier Cloarec mérite également attention. Apprécié au sein du club lors de son précédent passage, il avait quitté la présidence exécutive en octobre 2024, remplacé à l’époque par Arnaud Pouille. Mais Jonathan rappelle qu’il travaille désormais à Toulouse et que son retour à Rennes n’est donc pas une évidence.

À ce stade, plusieurs scénarios restent ouverts. Le plus important concerne la place que Nicolas de Tavernost pourrait prendre dans la direction opérationnelle du Stade Rennais. La suite dépendra des décisions de la famille Pinault et des discussions en cours. Une chose semble néanmoins certaine : le dossier Pouille est désormais au cœur des réflexions autour de la gouvernance rennaise. Et si aucun départ n’a encore été officialisé, les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’avenir du président exécutif.