À LA UNE · STADE RENNAIS
Stade Rennais Mercato : la priorité pour cet hiver a déjà fuité !
Stade Rennais : le sort de Franck Haise est scellé !
OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais : l’IA revoit son classement de Ligue 1 !
LOSC, Stade Rennais : le buteur providentiel assume une soirée à deux visages
Stade Rennais : l’aveu de Haise relance déjà le mercato d’hiver
LOSC, Stade Rennais : Létang pique Rennes avec un chiffre qui fait mal
LOSC, Stade Rennais : la bête noire renverse encore la forteresse du Roazhon Park
Stade Rennais, LOSC : le tifo rennais qui fait passer un message fort
Stade Rennais : après Merlin, Haise déclasse encore un joueur avec une décision radicale
OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : un géant du streaming veut rafler tous les droits TV !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : la priorité pour cet hiver a déjà fuité !

Par Fabien Chorlet1 min de lecture
Loïc Désiré et Franck Haise (Stade Rennais)

La priorité du Stade Rennais pour le prochain mercato hivernal serait de se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale.

Malgré plusieurs investissements importants lors du dernier mercato estival, notamment pour recruter Charlie Cresswell et Eliezer Mayenda, respectivement troisième et quatrième recrues les plus chères de l’histoire du club, le Stade Rennais connaît un début de saison décevant. Seulement huitièmes de Ligue 1 après dix journées, les Rouge et Noir peinent à répondre aux attentes. Et alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les dirigeants bretons pourraient adopter une stratégie bien différente de celle de l’été dernier. Selon les informations dévoilées ce lundi par le compte X @jonathan35001, Rennes devrait privilégier les départs plutôt que les arrivées en janvier.

Le Stade Rennais veut dégraisser cet hiver

« Les premiers échos sont plutôt des problématiques de masse salariale et des ventes attendues », a confié le suiveur du Stade Rennais sur X. Après avoir considérablement investi pour renforcer son effectif l’été dernier, le club breton chercherait donc désormais à alléger sa masse salariale et à récupérer des liquidités grâce à plusieurs ventes. Une orientation qui pourrait limiter les ambitions rennaises dans le sens des arrivées lors du prochain mercato hivernal, même si d’éventuels renforts ne sont pas totalement à exclure.

Plusieurs joueurs pourraient ainsi être concernés par cette opération dégraissage. C’est notamment le cas d’Issa Soumaré et d’Arnaud Nordin, arrivés respectivement l’été dernier et en janvier dernier au Stade Rennais. Comme nous vous l’avons relayé la semaine dernière, les deux joueurs seraient poussés vers la sortie par les dirigeants bretons et pourraient donc quitter le club dès cet hiver. Reste désormais à savoir si Rennes parviendra à leur trouver des points de chute pour alléger son effectif et sa masse salariale avant la deuxième partie de saison.

Stade Rennais en ce moment

Classement Ligue 1

8e / 18

16 pts · 10 matchs · 5V 1N 4D · 0

VDVDD

Prochain match

Logo Lorient FCLorient FCLogo Stade RennaisStade Rennais

· Ligue 1 J11

12,88N3,2522,05Cotes PMU

Nos pronos Ligue 1 de la journée →

Derniers résultats
  • DStade Rennais 1-2 LOSCprono ✗
  • DOGC Nice 5-2 Stade Rennais
  • VStade Rennais 3-0 RC Strasbourg
But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du Stade Rennais 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Stade Rennais
Recommandé pour les supporters du Stade Rennais
Les Rouge et Noir lisent aussi

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot