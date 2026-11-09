Stade Rennais Mercato : la priorité pour cet hiver a déjà fuité !

La priorité du Stade Rennais pour le prochain mercato hivernal serait de se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale.

Malgré plusieurs investissements importants lors du dernier mercato estival, notamment pour recruter Charlie Cresswell et Eliezer Mayenda, respectivement troisième et quatrième recrues les plus chères de l’histoire du club, le Stade Rennais connaît un début de saison décevant. Seulement huitièmes de Ligue 1 après dix journées, les Rouge et Noir peinent à répondre aux attentes. Et alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les dirigeants bretons pourraient adopter une stratégie bien différente de celle de l’été dernier. Selon les informations dévoilées ce lundi par le compte X @jonathan35001, Rennes devrait privilégier les départs plutôt que les arrivées en janvier.

Le Stade Rennais veut dégraisser cet hiver

« Les premiers échos sont plutôt des problématiques de masse salariale et des ventes attendues », a confié le suiveur du Stade Rennais sur X. Après avoir considérablement investi pour renforcer son effectif l’été dernier, le club breton chercherait donc désormais à alléger sa masse salariale et à récupérer des liquidités grâce à plusieurs ventes. Une orientation qui pourrait limiter les ambitions rennaises dans le sens des arrivées lors du prochain mercato hivernal, même si d’éventuels renforts ne sont pas totalement à exclure.

Plusieurs joueurs pourraient ainsi être concernés par cette opération dégraissage. C’est notamment le cas d’Issa Soumaré et d’Arnaud Nordin, arrivés respectivement l’été dernier et en janvier dernier au Stade Rennais. Comme nous vous l’avons relayé la semaine dernière, les deux joueurs seraient poussés vers la sortie par les dirigeants bretons et pourraient donc quitter le club dès cet hiver. Reste désormais à savoir si Rennes parviendra à leur trouver des points de chute pour alléger son effectif et sa masse salariale avant la deuxième partie de saison.