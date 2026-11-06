Stade Rennais : Haise a regonflé à bloc Cahuzac et le RC Lens avant l’OM

Humilié par Côme (1-9) en Ligue des champions, le RC Lens peut compter sur le soutien de Franck Haise au Stade Rennais.

La lourde défaite du RC Lens face à Côme (1-9) en Ligue des champions continue de faire réagir. Au lendemain de cette débâcle historique, Yannick Cahuzac, entraîneur du Racing, a notamment reçu un témoignage de soutien venu de Franck Haise. Désormais sur le banc du Stade Rennais, l’ancien technicien lensois connaît particulièrement bien celui qui fut son joueur puis son adjoint.

Et pour cause : Haise sait ce que représente une telle soirée européenne. Lors de la saison 2023-2024, son équipe avait elle aussi subi une lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (0-6), le 29 novembre 2023.

« J’ai de l’empathie pour Cahu »

Interrogé sur les difficultés rencontrées par les clubs français sur la scène européenne, Franck Haise n’a pas voulu accabler le RC Lens. Au contraire, le technicien rennais a rappelé que la Ligue des champions pouvait réserver des soirées particulièrement cruelles.

« La défaite, c’est une chose, parce qu’on sait le niveau de cette équipe de Côme, c’est plus l’ampleur du score qui fait la différence », a-t-il d’abord expliqué, avant de relativiser le bilan européen des représentants français : « Dans les six autres matches européens, c’est trois victoires et trois nuls. »

Mais c’est surtout son message à Yannick Cahuzac qui a retenu l’attention. « J’ai de l’empathie pour Cahu, parce que je sais ce que c’est que de prendre une tôle en Ligue des champions », a confié Haise, en référence à la défaite 6-0 de Lens contre Arsenal en novembre 2023. À l’époque, les Sang et Or avaient pourtant battu les Gunners (2-1) quelques semaines auparavant. Une expérience douloureuse que l’ancien entraîneur lensois n’a visiblement pas oubliée.

Haise croit à une réaction du RC Lens contre l’OM

Franck Haise sait aussi qu’après une telle humiliation, le plus important reste la réaction du groupe. Il a donc tenu à rappeler à son ancien collaborateur la nécessité de repartir rapidement au combat. « Pour les joueurs, l’entraîneur, le staff, ce sont des moments très difficiles. Mais il n’y a pas d’autre chose que de repartir au combat », a-t-il insisté.

Le calendrier offre justement une occasion rapide de tourner la page. Le RC Lens retrouvera la Ligue 1 dimanche, avec la réception de l’Olympique de Marseille à Bollaert-Delelis. « C’est un bon moyen pour rebasculer. Et je suis certain que Cahu et tout le club vont le faire, même si ce sera un match difficile », a conclu l’entraîneur rennais.

Un message de solidarité qui devrait faire du bien à Yannick Cahuzac. Après le traumatisme européen face à Côme, le Racing n’a désormais plus qu’un objectif : retrouver sa fierté devant son public.