OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : cette pépite de Ligue 1 prépare un gros coup cet été !

En pleine progression avec Le Mans avant une blessure qui a freiné son ascension, Adil Bourabaa nourrit de grandes ambitions pour le prochain mercato estival.

Le prochain mercato estival pourrait marquer un tournant dans la carrière d’Adil Bourabaa. Révélation du début de saison avec Le Mans, le jeune international algérien envisage de franchir un nouveau cap et ne cache pas son ambition de rejoindre une formation plus huppée de Ligue 1.

Une perspective qui pourrait notamment intéresser des clubs comme l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL ou encore le LOSC, même si aucun intérêt concret de ces formations n’a été confirmé à ce stade.

Adil Bourabaa vise un club européen au prochain mercato

Actuellement éloigné des terrains après une blessure à la cheville contractée avec la sélection algérienne face au Niger, en septembre dernier, Adil Bourabaa poursuit sa convalescence. Son opération s’est déroulée avec succès et sa rééducation a débuté il y a quelques jours. Dans des propos accordés à Maghreb-Foot, son agent, Souleymane Ba, s’est montré rassurant sur son état de santé : le joueur suit un programme spécifique et affiche un excellent moral.

Avant ce coup d’arrêt, le milieu de terrain de 21 ans avait réalisé un début de saison particulièrement remarqué avec Le Mans, avec trois buts et deux passes décisives lors de ses cinq premières rencontres de championnat. Selon une source proche du dossier citée par Maghreb-Foot, le joueur aurait désormais un objectif en tête : rejoindre un club plus ambitieux dès la prochaine saison.

L’OM, Lens, Rennes, l’OL et le LOSC à l’affût ?

Toujours selon cette source, Adil Bourabaa privilégierait les grandes formations françaises, avec une préférence pour un projet sportif lui permettant de découvrir une compétition européenne.

Un profil qui pourrait susciter des réflexions chez plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais et le LOSC pourraient notamment correspondre au type de projet recherché par le joueur.

Pour Bourabaa, l’enjeu sera toutefois de retrouver d’abord l’intégralité de ses moyens physiques. Son retour au meilleur niveau sera déterminant pour espérer attirer les convoitises et franchir un nouveau palier. Une chose est certaine : le jeune international algérien voit grand pour la suite de sa carrière. Le prochain mercato estival pourrait ainsi réserver un nouveau tournant dans son ascension.