OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : un cador de L1 a mis un stop à Sinayoko ! 

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Lassine Sinayoko (26 ans), qui vole au Paris FC depuis le début de la saison, aurait pu rejoindre un autre club au dernier mercato estival.

Lassine Sinayoko est l’une des belles surprises de ce début de saison en Ligue 1. Transféré de l’AJ Auxerre au Paris FC contre environ 7,5 millions d’euros, l’international malien affiche déjà des statistiques impressionnantes : huit buts en neuf rencontres de championnat.

L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais sur les rangs

Pourtant, son avenir aurait pu s’écrire ailleurs. En juillet dernier, l’attaquant de 26 ans était notamment associé à l’OM, au RC Lens et au Stade Rennais. L’AS Monaco avait également étudié son profil avant de finalement miser sur Matthis Abline.

Selon Nice-Matin, la cellule de recrutement monégasque avait validé son arrivée et le joueur était même séduit par la perspective de rejoindre la Principauté. Mais le dossier a finalement été bloqué par Filipe Luis. L’entraîneur brésilien ne jugeait pas Lassine Sinayoko compatible avec ses principes de jeu et ne souhaitait donc pas son recrutement !

Filipe Luis ne voulait pas de Sinayoko !

Une décision qui a mis un terme à cette piste malgré l’intérêt de la cellule de recrutement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant malien a depuis trouvé le moyen de faire regretter ce choix.

Dimanche, face à Monaco, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire parisienne (3-1). Avec huit réalisations en neuf matchs de Ligue 1, Sinayoko confirme que le Paris FC a réalisé une belle opération.Monaco, de son côté, a pu constater directement ce qu’il avait laissé passer cet été.