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OM Mercato : une tête brûlée de l’OL envoyée à Marseille ! 

Par Bastien Aubert -
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le meilleur jeune de l’OL, qui va être licencié, serait une excellente opportunité à saisir pour l’OM.

C’est une situation pour le moins surprenante qui agite les coulisses de l’OL. Bojan Zekovic, âgé de seulement 16 ans, pourrait prochainement quitter le club rhodanien dans des circonstances particulièrement tendues.

L’OL prêt à se séparer de son plus grand espoir !

Selon L’Équipe, le joueur aurait accumulé plusieurs manquements disciplinaires malgré différents avertissements et une mise à pied. Une situation qui aurait fini par convaincre les dirigeants lyonnais de prendre une décision radicale : mettre un terme à leur collaboration avec leur jeune talent. Un véritable coup de tonnerre pour un club qui a toujours accordé une importance particulière à la formation. L’OL pourrait ainsi perdre l’un de ses éléments les plus prometteurs, alors même que son potentiel semblait lui ouvrir de belles perspectives.

À seulement 16 ans, Zekovic dispose déjà d’une réputation intéressante dans les milieux spécialisés et son profil ne devrait logiquement pas manquer de prétendants. Mais cette affaire rappelle également une réalité du football professionnel : le talent ne fait pas tout. Dans un centre de formation où le comportement, l’investissement et le respect du cadre collectif sont essentiels, les écarts disciplinaires peuvent rapidement devenir un obstacle à une progression pourtant prometteuse.

Monaco hésite, l’OM devrait tenter sa chance

Forcément, une telle situation attire les regards de plusieurs clubs. L’AS Monaco suivrait notamment Bojan Zekovic depuis plusieurs mois et aurait déjà manifesté un intérêt pour le jeune Lyonnais. Le club de la Principauté pourrait donc profiter de la situation pour tenter de le récupérer. Toutefois, Monaco réfléchirait désormais aux conséquences potentielles d’un tel recrutement sur son image. Récupérer un joueur réputé pour ses qualités footballistiques est une chose, mais accueillir un jeune élément dont le départ de Lyon serait lié à des problèmes disciplinaires en est une autre. Le club monégasque aurait donc quelques interrogations avant de passer concrètement à l’action. Une hésitation qui pourrait éventuellement ouvrir une fenêtre à d’autres prétendants.

Et parmi eux, l’OM est désormais cité. La situation de Zekovic a en effet fait réagir Belo Foot 13, insider marseillais, qui a publiquement encouragé les responsables du recrutement de l’OM à se positionner sur ce dossier. Sur X, l’intéressé n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir le jeune attaquant rejoindre la Canebière. Son message s’adresse directement aux recruteurs du centre de formation marseillais et ne laisse guère de place au doute sur sa position. « Les recruteurs de l’OM du centre de formation je sais que vous suivez mon compte c’est le moment de faire un gros coup ! Je le connais, j’aime les joueurs avec un tempérament. On a lancé des joueurs en pros qui sont à 100% pour le PSG et pourtant ça n’a fait pas scandale. Je prends tout les jours à l’OM. »

Un message particulièrement direct, dans lequel l’insider assume son intérêt pour le profil de Zekovic. Pour lui, les difficultés rencontrées actuellement par le joueur à Lyon ne devraient pas nécessairement constituer un frein à son recrutement. Il considère même que le tempérament du jeune attaquant pourrait être une qualité à condition de parvenir à le canaliser. Reste évidemment à savoir si les dirigeants de l’OM partagent cette analyse.

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