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OM : 5 changements et une belle surprise dans le onze de Genesio à Leverkusen

Par Bastien Aubert -
Bruno Genesio (OM)

Bruno Genesio va bel et bien faire tourner pour le choc de Ligue Europa entre l’O et le Bayer Leverkusen (21h).

Bruno Genesio devrait apporter du sang neuf à l’OM pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen, ce jeudi soir (21h), en Ligue Europa. Après la victoire contre Toulouse (2-0), l’entraîneur marseillais s’apprête à remanier son onze de départ.

Bezahaf et Weah dans un couloir droit inédit à l’OM

Selon L’Équipe, cinq changements sont attendus.La principale nouveauté pourrait concerner le côté droit. Kelyann Bezahaf est pressenti pour débuter au poste de latéral droit, ce qui permettrait à Timothy Weah de monter d’un cran. Le capitaine olympien serait ainsi repositionné sur l’aile droite, où il viendrait remplacer Amine Harit, absent pour cette rencontre.

Une option qui offrirait davantage de liberté offensive à l’international américain, tout en donnant sa chance au jeune Bezahaf dans un rendez-vous européen important. Une solution qui est surtout très attendue par le peuple marseillais, qui estime que Weah est en réalité un véritable ailier droit.

Garcia et Meïté attendus en défense

La défense de l’OM devrait également connaître plusieurs ajustements. Ulisses Garcia est annoncé pour prendre le relais d’Emerson, indisponible en raison d’une blessure. Dans l’axe, Bamo Meïté pourrait être associé à Nayef Aguerd. Une charnière qui apporterait un nouveau visage à l’arrière-garde marseillaise.

Genesio entend donc gérer les organismes tout en conservant suffisamment de garanties pour tenter de ramener un résultat de la BayArena. Car l’OM joue gros dans cette campagne européenne et ne peut plus se permettre de laisser filer des points.

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