En difficulté en défense en ligue 2, l’ASSE et le FC Nantes pourraient piocher à l’Om au prochain mercato hivernal.

L’avenir d’Alexi Koum à l’OM s’assombrit. Selon Africafoot, le jeune latéral gauche camerounais commence à trouver le temps long dans la cité phocéenne. Malgré une prolongation de contrat, le défenseur de 20 ans n’a pas disputé la moindre minute avec le groupe professionnel depuis le début de la saison. Une situation d’autant plus frustrante que sa préparation estivale avait laissé entrevoir de belles perspectives.

Une rétrogradation qui passe mal ?

L’espoir de franchir un nouveau cap avec l’équipe première s’est progressivement éloigné. Fin octobre, Bruno Genesio a même décidé de rétrograder le joueur, le renvoyant dans un rôle davantage tourné vers la réserve. Depuis, Koum doit se contenter des entraînements et des rencontres avec l’équipe réserve, loin du niveau auquel il espérait désormais évoluer. À 20 ans, le Camerounais estime avoir besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Son entourage partagerait cette analyse et commencerait à envisager sérieusement une solution pour sortir de cette impasse.

Rester à Marseille sans véritable perspective sportive ne constituerait plus une option satisfaisante. Toujours selon Africafoot, un départ sous la forme d’un prêt serait aujourd’hui envisagé. Cette formule permettrait au défenseur de retrouver du temps de jeu sans rompre définitivement avec l’OM, où il reste sous contrat. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de Belgique auraient déjà pris des renseignements et suivraient attentivement sa situation. Aucun prétendant n’a toutefois été officiellement identifié mais deux clubs français pourraient avoir intérêt à étudier ce dossier : l’ASSE et le FC Nantes. Les Verts cherchent des solutions pour stabiliser leur secteur défensif, tandis que les Canaris peinent également à trouver la bonne formule derrière.

L’ASSE et Nantes, deux pistes à surveiller au mercato ?

À l’ASSE, les limites affichées par Ben Old au poste de latéral gauche peuvent pousser le club à regarder d’autres profils. Du côté du FC Nantes, Grégory Poirier n’a pas encore trouvé la solution espérée pour rendre sa défense plus fiable. Dans les deux cas, l’arrivée d’un joueur capable d’apporter de la polyvalence pourrait représenter une piste intéressante.

Alexi Koum possède justement un profil qui peut séduire : capable d’évoluer dans l’axe de la défense, il peut également dépanner sur le côté gauche. Une polyvalence précieuse pour des équipes en quête de solutions. Reste à savoir si l’ASSE ou le FC Nantes décideront concrètement de se positionner. Pour l’heure, aucun intérêt officiel de ces deux clubs n’est établi. Mais si le défenseur marseillais devient réellement disponible cet hiver, son dossier pourrait rapidement attirer l’attention de formations à la recherche d’un renfort défensif à moindre risque.