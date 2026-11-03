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ASSE Mercato : Kilmer Sports prêt à frapper fort avec l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 ?

Par Fabien Chorlet - 3 Nov 2026, 06:00
Cameron Archer (AJ Auxerre)

En vue d’une possible remontée en Ligue 1, l’ASSE aurait coché le nom d’un attaquant qui brille cette saison avec l’AJ Auxerre : Cameron Archer.

L’AS Saint-Étienne préparerait déjà son prochain mercato estival avec un objectif bien précis : bâtir une équipe capable de rivaliser en Ligue 1 en cas de montée à l’issue de la saison. Alors que les profils de Tylel Tati (FC Nantes) et Dembo Sylla (Lorient) seraient notamment étudiés pour renforcer la défense, les dirigeants stéphanois auraient également identifié une piste prometteuse en attaque. Selon les informations de Livefoot, l’ASSE s’intéresserait de près à Cameron Archer. Prêté cette saison à l’AJ Auxerre par Southampton, l’attaquant anglais de 24 ans brille depuis le début de l’exercice avec déjà six réalisations en Ligue 1, ce qui fait de lui le cinquième meilleur buteur du championnat.

Cameron Archer plaît beaucoup aux Verts !

Malgré la lourde défaite concédée samedi dernier sur la pelouse de Guingamp (3-0), l’ASSE reste en tête de la Ligue 2 et peut toujours ambitionner de retrouver l’élite dès la saison prochaine. Une perspective que les dirigeants foréziens auraient déjà commencé à anticiper en coulisses. Toujours d’après Livefoot, la cellule de recrutement stéphanoise travaillerait depuis plusieurs semaines sur quatre à cinq profils pour chaque poste ciblé. Parmi les attaquants suivis figurerait donc Cameron Archer, dont les performances remarquées sous le maillot auxerrois auraient séduit les décideurs de l’ASSE. Rapide, mobile et doté d’une belle capacité à prendre la profondeur, l’ancien joueur d’Aston Villa présente un profil intéressant pour dynamiser le secteur offensif des Verts. Son expérience du football anglais et ses performances actuelles en Ligue 1 pourraient également constituer de sérieux arguments en faveur de son recrutement.

Southampton pourrait ouvrir la porte à un départ Cameron Archer

Reste toutefois un obstacle de taille pour l’ASSE : la situation contractuelle de Cameron Archer, qui appartient toujours à Southampton. Actuellement cinquièmes de Championship, les Saints espèrent eux aussi retrouver la Premier League à l’issue de la saison. Mais selon Livefoot, le club anglais pourrait envisager de vendre son attaquant l’été prochain s’il ne parvenait pas à décrocher sa montée. Une ouverture dont pourraient tenter de profiter les dirigeants stéphanois, à condition que les Verts retrouvent de leur côté la Ligue 1. Prêté à Auxerre sans option d’achat, Cameron Archer pourrait ainsi devenir l’un des dossiers à suivre du prochain mercato estival de l’ASSE. Pour l’heure, aucun accord ni négociation avancée n’a été annoncé, mais cette piste témoignerait des ambitions du club forézien en cas de retour parmi l’élite.

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