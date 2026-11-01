ASSE : un attaquant snobé par Cathro vient de lui envoyer un sacré message !

Auteur de deux passes décisives contre Espaly (3-0), Marten Paalberg a brillé avec la réserve de l’ASSE. Une prestation remarquée pour l’attaquant, qui espère désormais attirer l’attention d’Ian Cathro.

Marten Paalberg n’a pas manqué son rendez-vous. Opposé à Espaly avec la réserve de l’AS Saint-Étienne, dans le cadre de la 6e journée de National 2, l’attaquant s’est illustré avec deux passes décisives. Un match plein pour le jeune Vert, qui a largement contribué au succès des hommes de Sylvain Gibert (3-0).

Paalberg régale avec deux passes décisives

Dès la 5e minute, l’attaquant fait parler sa qualité de passe. Depuis le rond central, il adresse une ouverture parfaitement dosée dans la profondeur pour Lamine Sonko. Lancé dans le dos de la défense, ce dernier prend le dessus sur son adversaire et remporte son face-à-face pour ouvrir le score (1-0).

Marten Paalberg aurait même pu participer davantage à la fête. À la 10e minute, il est trouvé par une superbe passe d’Adam Baallal, mais bute sur le gardien adverse. Il faudra attendre le retour des vestiaires pour le voir délivrer sa deuxième offrande. Sur une déviation intelligente de l’attaquant, Étienne Mendy est lancé en profondeur et ne tremble pas devant le portier d’Espaly (54e). Une nouvelle passe décisive qui permet aux Stéphanois de prendre trois buts d’avance.

Entre-temps, Mendy avait déjà fait le break grâce à une superbe frappe depuis l’entrée de la surface (37e). Les Verts maîtrisent ensuite leur sujet et s’imposent logiquement 3-0.

Un message envoyé à Ian Cathro ?

Avec deux passes décisives, Marten Paalberg a été l’un des grands artisans de cette victoire. Une prestation qui confirme ses qualités, lui qui est arrivé en février dernier dans le Forez, sans jamais avoir joué le moindre match avec les pros depuis.

Pour l’attaquant, l’objectif est désormais de poursuivre sur cette lancée. À force d’enchaîner les bonnes performances avec la réserve, il pourrait bien finir par attirer davantage l’attention de Ian Cathro et de son staff. Le technicien écossais garde un œil sur les jeunes talents stéphanois : Paalberg vient de lui envoyer un signal particulièrement intéressant.