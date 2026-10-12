ASSE : une grande première est passée inaperçue ce week-end !

Pendant que l’ASSE s’imposait face à Rodez (2-0), un jeune joueur stéphanois a vécu une grande première ce week-end. Il s’agit de Marten-Chris Paalberg.

Tous les regards étaient tournés vers Geoffroy-Guichard, samedi soir, où l’AS Saint-Étienne a retrouvé le chemin de la victoire en dominant Rodez (2-0), pour le compte de la huitième journée de Ligue 2. Mais une autre rencontre disputée ce week-end a également marqué l’actualité des Verts. Battue par Le Mans (0-2) en Challenge Espoirs, l’équipe réserve stéphanoise a notamment enregistré les grands débuts officiels de Marten-Chris Paalberg, le jeune attaquant estonien de 18 ans arrivé dans le Forez l’hiver dernier.

Paalberg a disputé son premier match officiel avec l’ASSE !

Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure au genou, Marten-Chris Paalberg avait déjà retrouvé la compétition lors du match amical remporté face au FC Sion (5-1), le 2 octobre dernier, disputant 45 minutes avec l’équipe première. Cette fois, l’international espoir estonien a franchi une nouvelle étape en disputant ses premières minutes officielles sous le maillot stéphanois. Titularisé à la pointe de l’attaque aux côtés de Lamine Sonko, il a livré une prestation encourageante, se procurant notamment deux occasions repoussées par le gardien adverse. Intéressant également dans ses associations avec ses partenaires, il a finalement cédé sa place à l’heure de jeu.

Malgré la défaite de la réserve, cette première apparition constitue une étape importante pour Marten-Chris Paalberg, qui poursuit progressivement son retour à la compétition après plusieurs mois d’absence. Comme le rapporte Envertetcontretous, son entraîneur Sylvain Gibert a notamment souligné ses qualités techniques et son intelligence de jeu, tout en rappelant qu’il devait encore retrouver du rythme et progresser sur le plan athlétique. Reste désormais à savoir quand le jeune attaquant estonien pourra prétendre à ses premières minutes officielles avec l’équipe première de l’ASSE, alors que la concurrence est particulièrement importante dans le secteur offensif des Verts.