De nouveau buteur contre le FC Nantes (1-0), Augustine Boakye (25 ans) s’est aussi fait remarquer autrement dans les rangs de l’ASSE.

La soirée aurait difficilement pu mieux se terminer pour Augustine Boakye. Buteur à la 90e minute, le Ghanéen a offert la victoire à l’ASSE samedi dernier et fait exploser le Chaudron contre le FC Nantes (1-0).

Boakye, joueur le plus averti de l’ASSE !

Mais avant de devenir le héros de la rencontre, il avait reçu un avertissement à la 53e minute pour une faute sur Ryad Hachem. Deux autres Stéphanois ont également été sanctionnés : Jakob Breum à la 88e minute, puis Joshua Duffus dans le temps additionnel (90e+9). L’ASSE a donc terminé la rencontre avec trois avertissements, sans aucune expulsion.

Avec ce troisième carton jaune, Augustine Boakye occupe désormais seul la première place du classement disciplinaire stéphanois, comme le rapporte Peuple-Vert. Ce chiffre mérite attention : le Ghanéen avait déjà terminé la saison précédente parmi les joueurs les plus sanctionnés de l’effectif. Son compteur sera donc à suivre lors des prochaines journées.

Aucun Stéphanois sous la menace immédiate d’une suspension

Malgré ces trois avertissements face au FC Nantes, la situation reste maîtrisée pour l’ASSE avant son déplacement à Guingamp ce samedi soir (20h). Aucun joueur stéphanois ne se trouve actuellement à un carton d’une suspension.

Ian Cathro pourra donc préparer cette prochaine échéance sans devoir composer avec une menace disciplinaire immédiate. La vigilance reste néanmoins de mise pour Boakye. Le milieu offensif de 25 ans devra gérer son engagement dans les duels afin d’éviter que son compteur ne devienne un problème pour les prochaines rencontres.