Et si Rodolphe Saadé devenait le prochain propriétaire du Rugby Club Toulonnais ? L’hypothèse a émergé en coulisses, au grand dam des supporters de l’OM.

PDG de CMA CGM, géant du transport maritime et de la logistique, Rodolphe Saadé est régulièrement évoqué dans les spéculations autour de l’avenir de l’OM. Mais cette fois, son nom circule du côté de Toulon !

Rodolphe Saadé bientôt au RCT ?

C’est l’influenceur marseillais Choukry-TV qui avance cette hypothèse. Selon lui, l’homme d’affaires pourrait s’intéresser au rachat du Rugby Club Toulonnais (RCT), une perspective qui ne manquerait pas de faire réagir les supporters marseillais.

Du côté de Toulon, la question de l’avenir du club est bien d’actualité. À 88 ans, son président Bernard Lemaître prépare sa succession et a confirmé avoir mandaté une banque d’affaires. L’objectif est de trouver un repreneur capable d’assurer la pérennité du RCT. Le club varois est donc bien engagé dans une réflexion sur son avenir, même si l’identité de son éventuel futur propriétaire reste inconnue.

Une piste Saadé encore loin d’être confirmée

Pour l’heure, aucun élément concret ne permet d’affirmer que Rodolphe Saadé est en négociations avec le Rugby Club Toulonnais. Son nom est uniquement avancé dans cette hypothèse par Choukry-TV, à prendre avec des pincettes.

Les supporters de l’OM devront donc patienter avant de savoir si le patron de CMA CGM envisage réellement un investissement dans le rugby varois. En attendant, cette rumeur relance les spéculations autour des ambitions sportives de l’homme d’affaires. Et les supporters de l’OM font grise mine.