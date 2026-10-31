Au-delà de la lourde défaite encaissée par le Stade Rennais à Nice ce vendredi (2-5), le Stade Rennais s’est aussi illustré après la rencontre à l’Allianz Riviera.

La lourde défaite encaissée contre l’OGC Nice (2-5) a laissé des traces au Stade Rennais. Avec cinq buts encaissés, les hommes de Franck Haise ont livré une prestation particulièrement inquiétante, notamment sur le plan défensif.

Après Nice, un seul joueur rennais face aux journalistes !

Mais au-delà du résultat sportif, c’est l’après-match qui fait également polémique. François Rauzy a relevé une situation déjà observée après la rencontre face au Paris FC : le club n’aurait envoyé qu’un seul joueur en zone mixte pour répondre aux journalistes. Et le choix du représentant a de quoi interroger. Il s’agissait de Bryan Reynolds, qui n’était même pas titulaire face aux Niçois.

Sur X, le journaliste d’Ici Armorique a ainsi pointé du doigt le manque de prise de parole des joueurs les plus expérimentés : « Comme après le PFC, Reynolds (même pas titulaire ce soir), seul joueur envoyé en zone mixte par le club ! Où sont les cadres après ces défaites ? » Une remarque qui relance le débat sur la responsabilité des joueurs et leur communication lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Rongier joue souvent à cache-cache

Dans cette situation, un nom revient particulièrement : celui de Valentin Rongier. Le milieu de terrain, qui fait partie des joueurs expérimentés du groupe rennais, est notamment visé par les observations de François Rauzy. Le journaliste regrette son absence de prise de parole après les contre-performances de cette saison. « On ne l’entend plus après les défaites cette saison », souligne-t-il. Une critique qui pose la question du rôle des cadres dans les périodes difficiles.

Au-delà de leurs performances sur le terrain, les joueurs les plus expérimentés sont souvent attendus pour assumer leurs responsabilités devant les médias, particulièrement après une lourde défaite. Ce nouvel épisode met en lumière un problème de communication qui ne date pas d’hier au Stade Rennais. Les absences répétées de joueurs en zone mixte après les défaites alimentent régulièrement les critiques. Dans un contexte déjà tendu après les cinq buts encaissés à Nice, le silence des cadres risque de renforcer la frustration autour du club. Franck Haise a déjà réclamé une réaction collective sur le terrain. La mobilisation attendue ne concerne pas uniquement le rectangle vert.