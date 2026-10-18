En clôture de la 7e journée de Ligue 1, le choc entre l’OL et l’OGC Nice (20h45) ruisselle de changements dans le onze lyonnais.

L’OL n’a pas le temps de souffler. Trois jours après son succès européen contre Crystal Palace (3-2), Lyon reçoit Nice au Groupama Stadium avec l’objectif de poursuivre sa bonne dynamique. Mais Paulo Fonseca doit aussi gérer la fatigue de son groupe et plusieurs absences importantes.

Descamps annoncé titulaire à l’OM

L’entraîneur portugais de l’OL a annoncé qu’il procéderait à de nombreux changements. Selon L’Équipe, au moins huit joueurs pourraient être remplacés par rapport au onze aligné jeudi soir.C’est l’une des premières surprises de cette composition attendue : Rémy Descamps devrait garder les buts lyonnais à la place de Dominik Greif. Paulo Fonseca a lui-même confirmé ce choix en conférence de presse, expliquant que la rencontre contre Crystal Palace avait été particulièrement intense physiquement.

« C’est impossible de faire jouer tous les joueurs qui ont joué le dernier match. Le match était très intense physiquement, des joueurs sont fatigués. Je ferai du turnover avec beaucoup de joueurs », a expliqué l’entraîneur lyonnais. Descamps aura donc une belle occasion de se montrer, dans un match qui pourrait s’avérer délicat face à une équipe niçoise capable de profiter des espaces.

Le secteur défensif sera lui aussi particulièrement scruté. L’OL doit composer avec les absences de Mohamed Ouedraogo et Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche. Dans ce contexte, Clinton Mata pourrait être utilisé en défense centrale, tandis que Ruben Kluivert et Abner sont pressentis pour occuper les côtés. Moussa Niakhaté, annoncé prêt à rejouer, pourrait également retrouver une place dans le onze. Ces ajustements permettront à Fonseca de préserver certains cadres, mais ils comportent aussi une part de risque. Les automatismes devront être rapidement trouvés face à une équipe niçoise qui cherchera à profiter de la moindre hésitation.

Tolisso et Morton pourraient souffler

Au milieu de terrain, plusieurs changements sont également envisagés. Corentin Tolisso, capitaine de l’OL, pourrait commencer la rencontre sur le banc après avoir participé à la victoire européenne. Tyler Morton, lui, est gêné par une pubalgie et pourrait également être préservé. Paulo Fonseca dispose toutefois de plusieurs solutions pour recomposer son entrejeu. Tanner Tessmann, Noah Nartey et Mads Bidstrup sont notamment pressentis pour former un milieu à trois. Cette configuration offrirait une nouvelle opportunité aux joueurs habituellement moins utilisés, tout en permettant au staff de gérer les organismes dans une période particulièrement chargée.

Les surprises pourraient également concerner les ailes. Julien Duranville et Kaïl Boudache sont annoncés parmi les joueurs susceptibles de débuter contre Nice. Leur titularisation permettrait à Fonseca de renouveler son animation offensive et de donner du temps de jeu à deux profils capables d’apporter de la vitesse. Pavel Šulc pourrait quant à lui évoluer dans un rôle plus axial, alors que l’absence d’Openda oblige Lyon à repenser ses solutions devant. Le technicien portugais devra trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique et efficacité. Car si le turnover est nécessaire, l’OL ne peut pas se permettre de perdre des points à domicile dans une Ligue 1 où la concurrence reste forte.