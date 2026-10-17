Pronostic OL – OGC Nice (18/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique Lyonnais clôturera cette septième journée de Ligue 1 avec la réception de l’OGC Nice ce dimanche (20h45). Quatrièmes du classement après six journées, les Gones restent sur une défaite face au RC Lens (1-2), tandis que les Aiglons sont sur une série de deux victoires consécutives, qui leur a permis de remonter à la neuvième place.

Ligue 1 – OL vs OGC Nice

Dimanche 18 octobre 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

OL : retrouver le chemin de la victoire pour rester au contact du podium

Après un début de saison 2026-2027 particulièrement encourageant, l’Olympique Lyonnais a connu son premier coup d’arrêt en championnat le week-end dernier. Invaincus lors des cinq premières journées, avec trois victoires et deux matchs nuls, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés sur la pelouse du RC Lens (2-1). Une première défaite qui a fait reculer les Gones à la quatrième place du classement, avec 11 points au compteur, mais qui ne remet pas en cause leur bon début de saison.

Avant ce revers à Bollaert, les Lyonnais avaient notamment impressionné en dominant largement le Stade Rennais (4-0), après avoir déjà disposé de l’AJ Auxerre (3-1) au Groupama Stadium. Deux prestations offensives particulièrement abouties qui témoignent de la capacité de l’OL à faire la différence devant son public. Les Rhodaniens possèdent également l’une des meilleures défenses du championnat, avec seulement quatre buts encaissés en six rencontres. Une solidité qui constitue l’un des principaux atouts de Paulo Fonseca depuis le début de cet exercice.

Mais l’entraîneur portugais devra composer avec plusieurs absences importantes pour la réception de Nice. Déjà privés de Nicolas Tagliafico et du jeune Ouedraogo, les Lyonnais devront également se passer de Loïs Openda, blessé et indisponible jusqu’à la trêve internationale de novembre. Un véritable coup dur pour le secteur offensif rhodanien, même si le retour de Moussa Niakhaté en défense constitue une bonne nouvelle. En l’absence de l’attaquant belge, Pavel Sulc, Keito Nakamura et Ernest Nuamah, meilleur buteur lyonnais en championnat avec quatre réalisations, auront un rôle important à jouer.

Autre paramètre à prendre en compte : l’enchaînement des rencontres. Après avoir reçu Crystal Palace jeudi en Ligue Europa, l’OL ne disposera que de trois jours de récupération avant d’affronter les Aiglons. Paulo Fonseca pourrait donc être tenté de procéder à quelques ajustements dans son onze de départ. Malgré cette fatigue potentielle, les Lyonnais auront à cœur de préserver leur invincibilité à domicile et de rester au contact des équipes de tête.

OGC Nice : confirmer son réveil après deux victoires consécutives

De son côté, l’OGC Nice semble enfin avoir lancé sa saison. Après un début d’exercice particulièrement compliqué, marqué par quatre rencontres sans victoire, les hommes de Franck Haise ont retrouvé des couleurs juste avant la trêve internationale. Les Aiglons ont d’abord décroché leur premier succès de la saison face au LOSC (2-1), avant de confirmer le week-end dernier contre le RC Strasbourg (2-1), toujours à l’Allianz Riviera.

Ces deux victoires consécutives ont permis au Gym de remonter à la neuvième place du classement, avec huit points après six journées. Une progression encourageante pour les Niçois, qui espèrent désormais se rapprocher des places européennes. Mais pour cela, les hommes de Franck Haise devront impérativement améliorer leurs performances à l’extérieur, où ils éprouvent de grandes difficultés depuis plusieurs mois.

En effet, Nice s’est incliné lors de ses deux premiers déplacements de la saison, d’abord sur la pelouse du Paris FC (3-0), puis sur celle de l’AJ Auxerre (1-0). Les Aiglons n’ont donc toujours pas inscrit le moindre but loin de l’Allianz Riviera en championnat. Une statistique préoccupante avant de se rendre chez une formation lyonnaise particulièrement performante devant son public. Pour espérer ramener un résultat positif du Groupama Stadium, les Niçois devront se montrer beaucoup plus efficaces offensivement.

Le club azuréen devra également faire face à plusieurs absences. Les défenseurs Antoine Mendy et Moïse Bombito, ainsi que le milieu de terrain Laurent Abergel, sont toujours indisponibles. Les présences de Morgan Sanson, Ali Abdi et Nathan Ngoumou restent quant à elles incertaines. Nice pourra néanmoins compter sur plusieurs joueurs capables de faire la différence, notamment Elye Wahi, Mohamed Amoura et Clauss. Contrairement à son adversaire, le Gym a également bénéficié d’une semaine complète pour préparer cette rencontre, un avantage physique qui pourrait avoir son importance.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice ont globalement tourné à l’avantage des Rhodaniens. Sur les cinq derniers affrontements entre les deux formations en Ligue 1, l’OL s’est imposé à quatre reprises, contre une seule victoire niçoise. Un bilan qui témoigne des difficultés rencontrées par les Aiglons face aux Gones ces dernières saisons.

Lors de l’exercice 2025-2026, Nice avait pourtant réussi à prendre le dessus sur Lyon à l’Allianz Riviera, en octobre 2025 (3-2). Mais les hommes de Paulo Fonseca avaient pris leur revanche au Groupama Stadium, en février dernier, en s’imposant (2-0). Les Lyonnais avaient également largement dominé les Niçois à domicile lors de la saison précédente (4-1), en décembre 2024.

Plus globalement, l’OL reste sur quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières réceptions de Nice en championnat. Un historique particulièrement favorable aux Gones, qui tenteront de prolonger cette série dimanche soir. Les Aiglons devront donc réaliser une performance de haut niveau pour espérer mettre fin à cette mauvaise dynamique dans le Rhône.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Bidstrup, Tessmann, Tolisso – Sulc – Nuamah, Nakamura.

Absents : Ouédraogo, Tagliafico, Openda (blessés).

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Coulibaly, Witsel, Nkounkou – Hein, Wahi, Amoura.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés, reprise).

Incertains : Sanson, Abdi, Ngoumou (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Ernest Nuamah (OL) : l’ailier ghanéen réalise un excellent début de saison sous les couleurs lyonnaises. Auteur de quatre buts en six journées de Ligue 1, il s’est imposé comme le principal atout offensif des Gones après les départs de Malick Fofana et Afonso Moreira. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité devant le but pourraient poser de sérieux problèmes à une défense niçoise privée de plusieurs éléments importants. En l’absence de Loïs Openda, le joueur de 22 ans sera particulièrement attendu pour permettre à son équipe de retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Elye Wahi (OGC Nice) : l’ancien attaquant du RC Lens et de l’Olympique de Marseille pourrait être l’un des principaux dangers pour la défense lyonnaise. Auteur d’un but depuis le début de la saison, l’avant-centre français cherche encore à retrouver toute son efficacité sous ses nouvelles couleurs. Mais il possède un historique particulièrement favorable face à l’OL, contre lequel il a déjà inscrit huit buts au cours de sa carrière. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur pourraient être précieuses pour les Aiglons, notamment face à une équipe lyonnaise qui devrait chercher à prendre le contrôle de la rencontre.

Notre pronostic pour OL – OGC Nice

Sur le papier, l’Olympique Lyonnais possède de solides arguments pour retrouver le chemin de la victoire en championnat. Malgré leur défaite face au RC Lens (1-2) le week-end dernier, les hommes de Paulo Fonseca réalisent un début de saison convaincant et se montrent particulièrement performants au Groupama Stadium. Mais les Gones pourraient être handicapés par l’absence de plusieurs joueurs importants, notamment Loïs Openda, ainsi que par l’enchaînement des rencontres, seulement trois jours après leur succès face à Crystal Palace (3-2) en Ligue Europa.

De son côté, l’OGC Nice semble avoir retrouvé des couleurs après un début de saison compliqué. Les Aiglons restent sur deux victoires consécutives face au LOSC (2-1) et au RC Strasbourg (2-1) et auront bénéficié d’une semaine complète pour préparer ce déplacement. Toutefois, les hommes de Franck Haise éprouvent encore de grandes difficultés à l’extérieur, où ils se sont inclinés lors de leurs deux premiers déplacements de la saison sans inscrire le moindre but. Un bilan qui pourrait les empêcher de décrocher leur premier succès loin de l’Allianz Riviera.

Les cotes d’OL – OGC Nice

Pari Cote Victoire de l’OL 1,64 Match nul 4,20 Victoire de l’OGC Nice 4,90

Notre pronostic : match nul, coté à 4,20

Nous misons sur un match nul entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice. Si les Gones devraient prendre l’initiative du jeu devant leur public, la fatigue accumulée en Ligue Europa et les absences offensives pourraient les empêcher de faire la différence. De leur côté, les Aiglons semblent avoir retrouvé de la confiance et pourraient profiter de leur fraîcheur physique pour rivaliser avec les Lyonnais. Nous imaginons donc une rencontre disputée, au cours de laquelle les deux formations pourraient se neutraliser, sans parvenir à prendre définitivement le dessus.

Notre score : OL 1-1 OGC Nice.