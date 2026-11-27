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Voici les chiffres clés du match de la 12e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et Troyes : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

L’OGC Nice reçoit Troyes ce samedi 28 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 7e (17 pts) et le 14e (11 pts) du championnat.

Ligue 1 – OGC Nice vs Troyes

Samedi 28 novembre 2026 · 20h45 · Allianz Riviera

OGC Nice : 7e de Ligue 1

Après 11 journées, l’OGC Nice occupe la 7e place de Ligue 1 avec 17 points (5 victoires, 2 nuls, 4 défaites). L’OGC Nice a marqué 17 buts et en a encaissé 15 (différence de buts : +2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 3 victoires, 0 nul et 2 défaites — défaite contre le PSG (2-3), victoire à Angers (2-0), victoire contre le Stade Rennais (5-2), victoire à Brest (2-1), défaite à l’OL (1-2).

Troyes : 14e de Ligue 1

Après 11 journées, Troyes occupe la 14e place de Ligue 1 avec 11 points (3 victoires, 2 nuls, 6 défaites). Troyes a marqué 10 buts et en a encaissé 18 (différence de buts : -8).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites — victoire contre Le Havre (3-1), défaite au PSG (0-1), victoire contre Le Mans (2-0), nul à Toulouse (0-0), défaite contre le RC Lens (1-3).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 4 dernières confrontations : 3 victoires de l’OGC Nice, 0 nul et 1 victoire de Troyes.

30/04/2023 : Troyes 0-1 OGC Nice

09/10/2022 : OGC Nice 3-2 Troyes

24/04/2022 : OGC Nice 1-0 Troyes

17/10/2021 : Troyes 1-0 OGC Nice

Les meilleurs buteurs

OGC NiceSepe Elye Wahi Buts 6 Matchs 10 Buts / match 0,60 Passes déc. 2 2 sur penalty · Pas de but cette semaine ES Troyes ACAntoine Mille Buts 3 Matchs 11 Buts / match 0,27 Passes déc. 1 Aucun penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem (ou Seidu), Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Witsel, Boudaoui, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés).

La compo probable de Troyes : Konaté – Maronnier, Monfray, Diaz, Boura – Mille, Karim, Diop – Ifnaoui, Ripart, Diawara.

Absents : Koné, Gozzi (blessés), Diaz (suspendu).

Incertain : Titi (blessé).

Notre pronostic pour OGC Nice – Troyes

Les cotes de OGC Nice – Troyes

Pari Cote Victoire de l’OGC Nice 1,60 Match nul 4,30 Victoire de Troyes 4,30

Notre pronostic : victoire de l’OGC Nice, cotée à 1,60

Malgré sa défaite face au PSG le week-end dernier, l’OGC Nice reste sur une dynamique plutôt positive en championnat avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Supérieurs sur le papier et bénéficiant de l’avantage du terrain, les Aiglons devraient parvenir à prendre le dessus sur une formation troyenne qui peine offensivement depuis le début de la saison, avec seulement 10 buts inscrits en 11 journées. Nous misons sur une victoire de l’OGC Nice.

Notre score : OGC Nice 2-0 Troyes