Pronostic Troyes – OM (11/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 1 entre Troyes et l’OM, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille clôturera la sixième journée de Ligue 1 avec un déplacement ce dimanche (20h45) sur la pelouse de Troyes. Après avoir passé la trêve internationale à la 17e et avant-dernière place du classement, les Phocéens tenteront de décrocher leur deuxième victoire de la saison pour amorcer leur remontée au classement.

Ligue 1 – Troyes vs OM

Dimanche 11 octobre 2026 · 20h45 · Stade de l’Aube

Troyes : le promu veut profiter de la crise marseillaise

Le retour de Troyes en Ligue 1 s’avère particulièrement compliqué. Après cinq journées, l’ESTAC occupe la 16e place du classement avec seulement quatre points au compteur. Les Aubois avaient pourtant bien commencé leur saison en accrochant le Paris FC (0-0), avant de décrocher leur première victoire sur la pelouse de Lorient (2-1). Mais depuis ce succès, les hommes de Stéphane Dumont ont complètement perdu leur dynamique.

Troyes reste en effet sur trois défaites consécutives en championnat. Les Troyens ont d’abord subi une lourde correction à domicile face au RC Strasbourg (2-6), avant de s’incliner à Lille (2-0), puis à Angers (2-0). Une série particulièrement inquiétante, notamment sur le plan défensif, puisque l’ESTAC a déjà encaissé onze buts en cinq rencontres. Les Aubois ont également rencontré des difficultés offensives, avec aucun but inscrit lors de leurs deux dernières sorties

La réception de l’Olympique de Marseille pourrait toutefois représenter une occasion de se relancer. Face à des Phocéens qui traversent eux aussi une période délicate, les joueurs de Stéphane Dumont tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour renouer avec la victoire. L’ESTAC pourrait notamment chercher à mettre de l’intensité dès les premières minutes afin de faire douter une équipe marseillaise en manque de confiance.

Mais Troyes devra avant tout retrouver de la solidité défensive pour espérer obtenir un résultat positif. Face à un adversaire qui possède plusieurs individualités capables de faire la différence, les Aubois ne pourront pas se permettre de reproduire les erreurs observées contre Strasbourg. Une nouvelle défaite pourrait les installer durablement dans la zone rouge, tandis qu’un succès leur permettrait de prendre leurs distances avec l’OM au classement.

OM : les Marseillais déjà sous pression

Du côté de l’Olympique de Marseille, le début de saison est encore plus préoccupant. Après avoir parfaitement lancé leur championnat avec une large victoire contre Strasbourg (4-0), les Phocéens ont complètement sombré. Les hommes de Bruno Genesio ont enchaîné quatre défaites consécutives en Ligue 1, contre Monaco (2-0), le Paris FC (3-2), Rennes (1-0) et le Paris Saint-Germain (2-1). Une série noire qui les a fait dégringoler à la 17e place du classement, avec seulement trois points pris en cinq journées.

La dernière défaite face au PSG, lors du Classique au Vélodrome, a encore accentué la pression autour du club marseillais. Malgré une prestation plus encourageante que lors de certaines rencontres précédentes, l’OM n’a pas réussi à inverser la tendance. Avec déjà quatre revers en championnat, les Olympiens n’ont désormais plus beaucoup de marge de manœuvre s’ils veulent rapidement retrouver les premières places.

La trêve internationale n’a pas forcément arrangé les affaires de Bruno Genesio. Plusieurs joueurs ont été touchés physiquement, notamment Derek Cornelius, Amine Gouiri et Himad Abdelli. Timothy Weah est également suspendu pour ce déplacement. Le technicien marseillais pourrait donc devoir revoir une partie de son onze de départ, avec des solutions limitées dans certains secteurs

Malgré ces difficultés, ce déplacement à Troyes apparaît comme une occasion importante de relancer la machine. Face à un promu qui a perdu ses trois derniers matchs et encaissé onze buts depuis le début de la saison, l’OM possède les arguments nécessaires pour renouer avec la victoire. Les Phocéens devront toutefois se montrer beaucoup plus efficaces offensivement et éviter de concéder l’ouverture du score, sous peine de voir le doute s’installer une nouvelle fois.

Les confrontations entre les deux équipes

Historiquement, l’Olympique de Marseille possède un avantage dans ses confrontations avec Troyes. Sur les vingt dernières oppositions recensées entre les deux formations, l’OM s’est imposé à onze reprises, contre seulement trois victoires pour l’ESTAC et six matchs nuls. Une domination qui pourrait donner quelques motifs d’espoir aux supporters marseillais avant ce déplacement dans l’Aube.

Mais les statistiques des confrontations passées ne suffisent pas à faire des Phocéens des favoris incontestables. Marseille traverse actuellement une crise de résultats, tandis que Troyes tentera de profiter du soutien de son public pour mettre fin à sa série de trois défaites consécutives. Les deux formations abordent donc cette rencontre avec un besoin urgent de points.

L’état de forme des deux défenses pourrait notamment jouer un rôle déterminant. Avec onze buts encaissés pour Troyes et huit pour Marseille en cinq journées, les deux équipes ont montré de nombreuses faiblesses depuis le début du championnat. La capacité des attaquants à exploiter les espaces pourrait donc faire la différence dans cette rencontre.

Les compos probables

La compo probable de Troyes : Beach – Maronnier, Monfray, Diaz, Donkor – Diop, Mille – Diawara, Gomis, Picard – Le Douaron.

Absents : Boura, Titi (blessés, reprise).

Incertains : Ifnaoui, Ouzenadji (blessés).

La compo probable de l’OM : De Lange – Garcia, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Nnadi, Abdelli – Abdallah, Gomes, Paixão – Maupay.

Absents : Höjbjerg, Cornelius (blessés), Weah (suspendu).

Incertains : Egan-Riley, Kondogbia, Gouiri, Harit (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Jérémy Le Douaron (Troyes) : l’attaquant troyen sera l’un des principaux atouts offensifs de l’ESTAC face à l’Olympique de Marseille. Auteur d’un but depuis le début du championnat, l’ancien Brestois a progressivement gagné sa place à la pointe de l’attaque auboise, au détriment de Renaud Ripart. Dans une équipe qui n’a plus marqué depuis deux journées, Le Douaron devra notamment se montrer plus efficace devant le but pour permettre à Troyes de retrouver de l’allant offensif. Sa présence dans la surface et sa capacité à peser sur les défenseurs pourraient poser des problèmes à une arrière-garde marseillaise en manque de confiance.

Keyliane Abdallah (OM) : le jeune attaquant marseillais pourrait profiter des nombreuses absences dans le secteur offensif pour obtenir davantage de responsabilités. Déjà buteur en Ligue 1 et en Ligue Europa depuis le début de la saison, Abdallah a montré qu’il pouvait apporter de la vitesse et de la percussion sur son côté. Face à une défense troyenne qui a encaissé dix buts lors de ses trois derniers matchs, il pourrait avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence et de confirmer ses bonnes dispositions.

Notre pronostic pour Troyes – OM

Cette dernière rencontre de la sixième journée de Ligue 1 oppose deux équipes en grande difficulté depuis le début de la saison. Seizième avec quatre points, Troyes reste sur trois défaites consécutives en championnat, tandis que l’Olympique de Marseille occupe une inquiétante 17e place après quatre revers de rang. Les deux formations ont donc un besoin urgent de points pour quitter la zone rouge et retrouver de la confiance.

Sur le papier, l’OM possède davantage d’arguments pour faire la différence. Malgré ses résultats décevants, le club phocéen dispose d’un effectif supérieur à celui du promu aubois et pourrait profiter des nombreuses faiblesses défensives de son adversaire. Avec dix buts encaissés lors de ses trois dernières rencontres, Troyes semble particulièrement vulnérable derrière, ce qui pourrait offrir des opportunités aux attaquants marseillais.

Mais les hommes de Bruno Genesio devront composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Pierre-Emile Højbjerg, Derek Cornelius et Timothy Weah. Ces indisponibilités pourraient compliquer la tâche des Phocéens, qui devront également retrouver davantage d’efficacité offensive pour espérer renouer avec la victoire.

Troyes pourrait néanmoins profiter de la mauvaise dynamique marseillaise pour créer la surprise devant son public. Les Aubois chercheront certainement à mettre de l’intensité et à exploiter les éventuelles erreurs défensives de l’OM. Mais après trois défaites consécutives et deux matchs sans marquer, l’ESTAC ne présente pas non plus beaucoup de garanties.

Nous nous attendons donc à une rencontre disputée entre deux formations sous pression. Malgré ses nombreuses absences, Marseille semble disposer de suffisamment de qualités pour faire la différence face à une équipe troyenne en grande difficulté défensivement. La trêve internationale pourrait également avoir permis à Bruno Genesio de travailler sur les lacunes de son équipe et de préparer un nouveau départ.

Les cotes de Troyes – OM

Pari Cote indicative Victoire de Troyes 3,75 Match nul 4,00 Victoire de l’OM 1,85

Notre pronostic : victoire de l’OM, côté à 1,85

Un mois et demi après son premier succès de la saison, nous voyons l’OM renouer avec la victoire. Malgré de nombreuses absences sur blessure, les Marseillais pourraient profiter de ce déplacement à Troyes, qui encaisse beaucoup de buts depuis le début du championnat, pour décrocher leur deuxième succès et lancer une dynamique positive.

Notre score : Troyes 1-3 OM