L’OM travaille en coulisses pour sécuriser l’avenir de son grand espoir Ziyad Baha (17 ans).

L’OM ne veut pas perdre ses jeunes talents. Alors que le club phocéen prépare son grand oral devant la DNCG début décembre, la direction regarde également vers l’avenir. Et parmi les dossiers suivis de près figure celui de Ziyad Baha.

L’OM veut verrouiller son jeune buteur

Âgé de seulement 17 ans, le jeune attaquant marocain représente un profil prometteur pour le projet marseillais. Selon Win Win All Sports, sa progression aurait convaincu les dirigeants de l’OM de travailler sur une prolongation de contrat afin de sécuriser sa situation.

La stratégie marseillaise est relativement claire : récompenser les progrès de Ziyad Baha tout en protégeant les intérêts du club. Avec un nouveau contrat, l’OM souhaite notamment éviter de se retrouver fragilisé face à l’intérêt potentiel d’autres formations européennes.

Les jeunes joueurs prometteurs sont particulièrement surveillés sur le marché et Marseille entend conserver la maîtrise de l’avenir de son attaquant. Ce dossier témoigne également de la volonté du club de ne pas miser uniquement sur des recrues expérimentées. La formation et le développement des jeunes talents peuvent aussi représenter un axe important du projet olympien.

Un numéro 9 pour préparer l’avenir de l’OM

À 17 ans, Ziyad Baha a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de s’imposer durablement chez les professionnels. Mais la volonté de la direction de l’OM de lui proposer un nouveau contrat constitue un signal on ne peut plus positif.

L’OM souhaite ainsi lui offrir un cadre favorable pour poursuivre sa progression et envisager la suite de sa carrière sous les couleurs olympiennes. Reste désormais à connaître les derniers détails des discussions et la date de la signature.

Si les négociations aboutissent, l’OM pourrait réaliser une opération importante pour son avenir en conservant un jeune avant-centre à fort potentiel. À Marseille, le mercato ne concerne donc pas uniquement les stars et les recrues confirmées. L’avenir se prépare aussi avec les talents de demain !