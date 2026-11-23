L’OM n’avait certainement pas besoin de ça ! Humiliés sur leur pelouse par Le Mans (2-3) après avoir mené de deux buts, les Marseillais ont également dû encaisser les déclarations particulièrement piquantes de Samuel Yohou. Le capitaine manceau estime que les hommes de Bruno Genesio évoluent actuellement au-dessus de leur véritable niveau. Une analyse qui pourrait faire trembler les supporters olympiens pour la suite de la saison !

La soirée de dimanche a viré au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Alors qu’ils semblaient se diriger vers une victoire tranquille au Vélodrome, les Phocéens se sont complètement effondrés face au Mans, encaissant trois buts en fin de rencontre pour finalement s’incliner (2-3). Une désillusion majeure pour les hommes de Bruno Genesio, dont les difficultés commencent sérieusement à inquiéter. Mais au-delà du résultat, ce sont surtout les déclarations d’un adversaire qui risquent de faire parler sur la Canebière.

Interrogé au micro de Ligue 1+ après l’exploit de son équipe, Samuel Yohou n’a pas hésité à livrer une analyse particulièrement sévère du niveau marseillais. Pour le défenseur central de 35 ans, l’OM afficherait des résultats offensifs largement supérieurs à ce que ses performances sur le terrain devraient normalement lui permettre d’obtenir. FootMarseille+1

Yohou démonte le jeu de l’OM !

Le capitaine manceau a notamment insisté sur le réalisme presque insolent des Marseillais, capables selon lui de marquer beaucoup malgré un nombre limité d’occasions réellement dangereuses.

« C’est une équipe qui se procure très peu d’expected goals mais qui arrive à marquer beaucoup plus de buts. C’est une équipe qui surperforme, il ne faut pas leur faire de cadeaux. »

Une sortie qui ne devrait pas plaire aux supporters olympiens ! Car derrière cette observation statistique se cache une critique autrement plus inquiétante : l’OM serait-il en train de masquer ses difficultés collectives grâce à une efficacité offensive exceptionnelle ?

Les chiffres du match face au Mans donnent en tout cas du crédit à l’analyse du défenseur. Selon les données relayées par Football365, les Manceaux ont généré 3,92 expected goals contre seulement 1,45 pour Marseille. Une différence considérable qui illustre les difficultés défensives rencontrées par les Olympiens et les nombreuses situations dangereuses concédées à leur adversaire. Football365

Une terrible mise en garde pour la suite de la saison ?

Le constat de Samuel Yohou soulève surtout une interrogation sur la capacité de l’OM à maintenir son rendement offensif dans la durée. Car si les Marseillais continuent de marquer davantage que ce que la qualité de leurs occasions laisse espérer, cette réussite pourrait finir par s’essouffler.

Et dans une équipe qui concède autant de situations à ses adversaires, une éventuelle baisse d’efficacité devant le but pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les résultats.

Cette défaite contre Le Mans constitue déjà un sérieux avertissement pour Bruno Genesio. Son équipe a montré qu’elle pouvait perdre totalement le contrôle d’une rencontre, même avec deux buts d’avance à quelques minutes du terme. Un scénario difficilement acceptable pour un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1.

Attention toutefois : surperformer ses expected goals ne signifie pas nécessairement qu’une équipe va s’effondrer. Mais les paroles de Yohou mettent le doigt sur un problème bien réel : l’OM devra rapidement retrouver de la solidité et davantage de maîtrise collective s’il ne veut pas voir sa saison basculer dans une spirale négative.

Et après un tel naufrage au Vélodrome, difficile de balayer les critiques du capitaine manceau d’un simple revers de main…