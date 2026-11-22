L’intelligence artificielle ChatGPT a réévalué le prix de vente potentiel de l’OM, propriété de Frank McCourt depuis 2016.

Alors que les interrogations autour de l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille continuent d’alimenter les débats, la valeur du club phocéen reste au cœur des discussions. Si le propriétaire américain n’a jamais officiellement annoncé son intention de vendre l’OM, il serait disposé à accueillir de nouveaux investisseurs pour renforcer les moyens financiers du club. Une perspective qui intervient dans un contexte économique toujours délicat, à l’approche du prochain passage devant la DNCG. En mai dernier, nous avions déjà interrogé ChatGPT sur le prix de vente potentiel de l’OM. L’intelligence artificielle avait alors estimé sa valeur entre 500 et 700 millions d’euros, avec un montant central proche des 600 millions. Six mois plus tard, alors que les Marseillais ont retrouvé une dynamique sportive plus favorable sous les ordres de Bruno Genesio, nous avons de nouveau sollicité l’IA pour actualiser son estimation.

Pour l’IA, l’OM vaut désormais environ 700 M€

Selon cette nouvelle analyse de ChatGPT, la valeur de l’Olympique de Marseille se situerait désormais entre 600 et 800 millions d’euros, avec une estimation centrale autour de 700 millions d’euros. Une légère progression par rapport au printemps dernier, qui s’explique notamment par l’amélioration des résultats sportifs du club, actuellement quatrième de Ligue 1 et de nouveau engagé dans une dynamique positive. L’OM conserve également des atouts majeurs aux yeux d’éventuels investisseurs : une immense communauté de supporters, une forte notoriété en France comme à l’étranger, un Stade Vélodrome régulièrement rempli et un potentiel commercial important. Cette évaluation reste d’ailleurs relativement proche de celle du cabinet spécialisé Football Benchmark, qui estimait récemment la valeur du club marseillais à 667 millions d’euros, soit une hausse de 12 % sur un an. Un chiffre qui place l’OM au 24e rang mondial des clubs les mieux valorisés.

Toutefois, plusieurs éléments continuent de freiner une éventuelle envolée du prix de vente de l’OM. La situation financière du club reste fragile, tandis que les revenus issus des droits télévisés de la Ligue 1 demeurent nettement inférieurs à ceux des principaux championnats européens. L’absence de propriété du Stade Vélodrome constitue également une limite importante, tout comme la nécessité de retrouver durablement la Ligue des Champions pour garantir des recettes régulières. Autant de facteurs qui expliquent pourquoi l’estimation de ChatGPT reste très éloignée des 1,2 milliard d’euros que Frank McCourt espérerait obtenir en cas de cession. Avec une valeur centrale estimée à 700 millions d’euros, l’écart atteindrait encore 500 millions d’euros entre l’évaluation de l’IA et les prétentions prêtées au propriétaire américain. De quoi illustrer les difficultés que pourrait représenter une éventuelle vente du club, alors que l’arrivée d’un investisseur minoritaire semble aujourd’hui davantage envisagée qu’un changement total de propriétaire.