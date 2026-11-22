Il y a un an, l’OM laminait Nice dans un match resté dans les mémoires, mais les exigences de De Zerbi rappelaient que rien n’était jamais acquis. Aujourd’hui, alors que Marseille vise la stabilité avec Genesio, le contraste entre euphorie passée et prudence actuelle en dit long sur l’évolution du club.

Il y a un an : l’OM régalait, De Zerbi tempérait l’euphorie

Le 21 novembre 2025, l’OM avait signé une de ses plus larges victoires de la saison en s’imposant 5-1 sur la pelouse de Nice, gâchant les 40 ans des ultras niçois. Les supporters phocéens vibraient pour ce succès éclatant, mais, fidèle à sa méthode, Roberto De Zerbi s’était empressé de refroidir les ardeurs. Interrogé sur la prestation de Timothy Weah, buteur ce soir-là, le coach italien avait souligné qu’il attendait davantage de courage et de personnalité, tout en saluant ses qualités. Daniel Riolo, sur RMC, n’était pas en reste, pointant les limites d’un OM certes efficace, mais encore friable face à un adversaire plus précis. Ce soir-là, l’OM semblait prêt à jouer les trouble-fête derrière le PSG, mais De Zerbi, jamais dans l’autosatisfaction, imposait déjà un devoir d’exigence pour franchir un cap.

Un an plus tard : Genesio prône la prudence, l’OM vise la continuité

Difficile d’imaginer plus grand contraste avec la situation actuelle. Exit De Zerbi, c’est désormais Bruno Genesio qui tient la barre. L’OM n’est plus dans l’euphorie des cartons mais dans la quête de stabilité et de régularité. À l’aube d’un match contre Le Mans, le club peut s’emparer de la deuxième place, mais l’ambiance est à la lucidité. Genesio n’a cessé de rappeler qu’un passage à vide guettait traditionnellement ses équipes en janvier, préférant préparer supporters et joueurs à l’inévitable période de turbulences plutôt que de vendre du rêve. Le mercato, lui, se fait malin : on surveille les fins de contrat, traque l’opportunité sans dépenser des fortunes, comme avec les dossiers Lees-Melou ou Ethan Mbappé, tandis que la direction sportive, remodelée avec Lorenzi, doit composer avec des moyens limités. Même chez les cadres, l’incertitude règne : De Lange, gardien titulaire, n’a toujours pas prolongé et laisse planer le doute sur son avenir. Fini le temps où l’on pavoisait après une victoire référence : aujourd’hui, l’OM avance prudemment, entre gestion des absences (Emerson blessé) et nécessité de garder le cap sans s’enflammer. Le flashback rappelle à quel point le club a changé de visage : du panache et des exigences de l’ère De Zerbi à la quête de résilience et d’efficacité de l’ère Genesio, Marseille a troqué la flamboyance contre la méthode. Et si la passion ne meurt jamais sur la Canebière, la prudence, elle, est devenue le nouveau mot d’ordre.