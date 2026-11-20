Alors que l’OM pourrait tenter de profiter de sa situation contractuelle pour attirer Ethan Mbappé, le LOSC entend bien conserver son jeune talent, très apprécié de Davide Ancelotti.

L’OM pourrait bien voir une piste intéressante lui échapper. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ethan Mbappé circule du côté de la Canebière. En fin de contrat avec le LOSC en juin 2027, le jeune milieu offensif de 19 ans représente une opportunité de marché intéressante pour les dirigeants marseillais. D’autant que Bruno Genesio, désormais sur le banc de l’OM, connaît parfaitement le joueur pour l’avoir dirigé à Lille.

Mais le dossier pourrait rapidement se compliquer. Car dans le Nord, personne n’entend laisser filer le petit frère de Kylian Mbappé aussi facilement.

Ethan Mbappé, une prolongation qui menace les plans de l’OM

Longtemps freiné par les blessures depuis son arrivée dans le Nord, Ethan Mbappé a franchi un cap cette saison. Davantage utilisé par Davide Ancelotti, qui lui fait désormais confiance sur le côté droit de l’attaque, le jeune Français s’est progressivement imposé dans la rotation lilloise. Ses performances lui ont même permis de découvrir l’équipe de France Espoirs.

Une progression qui pousse naturellement le LOSC à vouloir sécuriser son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ethan Mbappé fait actuellement l’objet de discussions pour une prolongation. Une situation suivie de près à Marseille, où la possibilité de récupérer un joueur sans indemnité de transfert l’été prochain pourrait séduire.

Davide Ancelotti ne veut pas voir Ethan Mbappé partir

Surtout, le LOSC peut compter sur un argument de poids : son entraîneur. Davide Ancelotti apprécie particulièrement le profil et la progression de son jeune joueur. En conférence de presse, le technicien italien a d’ailleurs clairement affiché son souhait de le conserver.

« Bien sûr. C’est un joueur que j’aimerais avoir longtemps avec moi, parce qu’il aide beaucoup l’équipe et possède une progression très claire. Il a du talent et j’aimerais pouvoir l’accompagner dans son évolution. Je cherche à avoir avec lui la même relation qu’avec les autres joueurs. Nous avons certaines choses en commun, mais ce qui nous rapproche avant tout, c’est notre ambition de réussir au LOSC et de faire une belle carrière. » Un message particulièrement clair envoyé à sa direction, mais aussi aux éventuels prétendants.

Pour l’OM, le dossier reste donc ouvert, mais la concurrence s’annonce sérieuse. Bruno Genesio pourrait avoir un rôle à jouer grâce à sa connaissance du joueur, mais Lille dispose désormais d’un entraîneur déterminé à poursuivre l’aventure avec lui. Si les discussions aboutissent à une prolongation, Marseille pourrait bien devoir tirer un trait sur cette opportunité de mercato.