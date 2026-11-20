À peine sept mois après son arrivée à River Plate, Pablo Longoria serait déjà sur le départ ! L’ancien président de l’OM, dont l’aventure argentine tourne au fiasco, pourrait retrouver l’Europe beaucoup plus rapidement que prévu. Et selon les dernières informations venues d’Espagne, un club serait déjà particulièrement bien placé pour accueillir le dirigeant espagnol de 40 ans. Un rebondissement inattendu dans sa carrière !

Pablo Longoria n’aura peut-être fait qu’un passage éclair en Argentine ! Parti de l’OM après six années passées à Marseille, dont cinq à la présidence du club, l’Espagnol avait choisi de rebondir à River Plate en avril dernier. Une destination prestigieuse pour celui qui souhaitait retrouver un rôle de directeur sportif, loin de l’exposition médiatique qu’il connaissait sur la Canebière.

Mais sept mois plus tard, le constat est particulièrement inquiétant. Selon le quotidien argentin La Nación, les relations entre Longoria et sa direction se seraient considérablement dégradées. Le dirigeant espagnol aurait notamment du mal à composer avec le fonctionnement interne du club, où plusieurs décideurs interviennent dans les choix sportifs.

De son côté, River Plate reprocherait à l’ancien président marseillais son incapacité à trouver des portes de sortie définitives aux treize joueurs écartés de l’équipe première. Une situation qui aurait fini par convaincre les deux parties qu’une séparation était devenue inévitable.

Longoria vers un retour express en Espagne !

Et les choses pourraient désormais s’accélérer ! Interrogé sur DSports Radio, le journaliste Ariel Senosiaín a confirmé qu’un départ de Longoria avant la fin de l’année était une hypothèse très sérieuse.

Mais le plus intéressant concerne évidemment sa prochaine destination. Selon les informations de Matteo Moretto, dévoilées dans Marca et relayées par Foot Mercato, le RCD Majorque serait déjà une piste particulièrement sérieuse pour accueillir l’ancien homme fort de l’OM !

Un retour en Espagne qui aurait du sens pour Longoria, lui qui connaît parfaitement le football ibérique et ses réseaux. Passé notamment par Valence au cours de sa carrière, le dirigeant de 40 ans pourrait retrouver un environnement beaucoup plus familier et un fonctionnement correspondant davantage à ses méthodes.

Mais attention, aucun accord n’a encore été annoncé entre les différentes parties. Majorque apparaît pour l’instant comme une destination à surveiller de près, sans que sa nomination soit actée.

Un défi inattendu pour l’ancien président de l’OM !

Et si cette piste venait à se concrétiser, Pablo Longoria ne retrouverait pas immédiatement les sommets du football espagnol. Relégué de Liga la saison dernière, Majorque évolue désormais en deuxième division et occupe actuellement la septième place du classement.

Un contexte qui pourrait pourtant séduire l’ancien dirigeant marseillais. Habitué à restructurer les effectifs et à multiplier les opérations sur le marché des transferts, Longoria aurait l’occasion de prendre part à un projet de reconstruction avec un objectif évident : ramener Majorque parmi l’élite du football espagnol.

Reste à savoir si son expérience compliquée à River Plate ne freinera pas les ambitions de ses futurs prétendants. Car après une fin de parcours mouvementée à Marseille et un passage potentiellement écourté en Argentine, l’Espagnol joue désormais une partie importante de sa carrière de dirigeant.

Une chose est certaine : Pablo Longoria pourrait bien faire son retour en Europe dès cet hiver ! Et avec Majorque déjà cité parmi les destinations les plus crédibles, l’ancien président de l’OM pourrait rapidement tourner la page argentine pour se lancer dans un nouveau défi particulièrement ambitieux.