Après 10 journées de Ligue 1, Amine Gouiri affiche les mêmes statistiques que Mason Greenwood la saison dernière, à la même période !

Amine Gouiri réalise un début de saison convaincant avec l’OM. L’international algérien affiche déjà une efficacité remarquable et s’impose comme l’un des principaux atouts offensifs du club phocéen. Mais ce sont surtout ses statistiques qui attirent l’attention. Après dix journées de Ligue 1, Gouiri totalise sept réalisations et trois passes décisives. Un bilan qui rappelle immédiatement celui de Mason Greenwood lors de l’exercice 2025-2026.

Gouiri affiche les mêmes stats que Greenwood !

À la même période de la saison dernière, l’attaquant anglais avait lui aussi inscrit sept buts et délivré trois passes décisives en championnat. Autrement dit, après dix journées, Amine Gouiri fait aussi bien statistiquement que celui qui était devenu l’une des principales armes offensives de l’OM.

Cette comparaison est particulièrement intéressante pour Marseille. Greenwood avait rapidement démontré sa capacité à faire basculer une rencontre grâce à son efficacité devant le but et sa qualité technique. Gouiri semble désormais emprunter une trajectoire similaire sur le plan statistique.

L’Algérien possède toutefois ses propres qualités. Capable d’évoluer dans l’axe comme dans un rôle plus mobile autour de l’attaquant, il apporte de la variété au jeu offensif marseillais. Sa capacité à combiner avec ses partenaires et à se montrer décisif dans les derniers mètres constitue un véritable atout.

L’OM tient-il son nouveau patron offensif ?

Pour Marseille, cette montée en puissance représente une excellente nouvelle. Dans un championnat où les places européennes se disputent avec une forte concurrence, disposer d’un attaquant aussi efficace peut faire toute la différence.

Le plus intéressant reste désormais la capacité de Gouiri à maintenir ce rythme sur la durée. Égaler les statistiques de Greenwood après dix journées constitue une belle performance, mais l’objectif sera de poursuivre cette dynamique et de peser également dans les grandes affiches.

Avec sept buts et trois passes décisives, l’international algérien a en tout cas envoyé un message fort. L’OM dispose peut-être déjà de son nouveau phénomène offensif. Et si Amine Gouiri continuait sur cette lancée, la comparaison avec Mason Greenwood pourrait rapidement devenir l’un des grands sujets de la saison marseillaise.