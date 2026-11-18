Avant le passage de l’OM devant la DNCG, programmé début décembre, ChatGPT s’est positionné pour le verdict du gendarme financier du football français.

L’OM s’apprête à passer un rendez-vous important pour son avenir économique. Alors que le club phocéen doit se présenter devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) début décembre, les interrogations sont nombreuses autour de la situation financière de l’équipe dirigée par Frank McCourt.

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L’OM bientôt fixé sur son sort devant la DNCG

Entre les ambitions sportives, la volonté d’attirer de nouveaux investisseurs et les besoins du prochain mercato, la direction marseillaise doit composer avec plusieurs enjeux. Dans ce contexte, le verdict du gendarme financier du football français sera particulièrement attendu. Mais à quoi peut s’attendre l’OM ? Nous avons interrogé ChatGPT pour obtenir une analyse des différents scénarios envisageables avant ce passage devant la DNCG.

À ce stade, il est important de rappeler qu’aucune intelligence artificielle ne peut connaître à l’avance la décision de la DNCG. Celle-ci dépend notamment des comptes présentés par le club, de ses prévisions budgétaires, de ses engagements financiers et des garanties apportées par son actionnaire. Plusieurs éléments peuvent néanmoins être pris en compte dans l’analyse du dossier marseillais. Les revenus commerciaux, les recettes liées aux compétitions européennes, les ventes de joueurs et les éventuels apports de Frank McCourt constituent autant de leviers susceptibles d’améliorer la situation financière.

La prolongation du partenariat avec la Côte d’Ivoire, estimée entre 3,5 et 3,9 millions d’euros par an selon les chiffres rapportés par Sportune, représente notamment une recette commerciale supplémentaire. Pour autant, cette seule opération ne permet pas de tirer une conclusion sur la santé financière globale de l’OM.

Le mercato pourrait dépendre des exigences financières

Le passage devant la DNCG aura également des conséquences potentielles sur la stratégie marseillaise lors du prochain mercato. Si le club souhaite conserver ses ambitions sportives, il devra aussi respecter les éventuelles conditions fixées par le gendarme financier.

Pour ChatGPT, le scénario d’un assouplissement immédiat des contraintes financières de l’OM paraît difficile à envisager. Dans cette perspective, ChatGPT estime que le maintien de l’encadrement de la masse salariale constitue le scénario à privilégier. Une éventuelle limitation supplémentaire du recrutement ne peut pas non plus être totalement écartée si les objectifs financiers ne sont pas atteints.

Pour autant, Frank McCourt et ses dirigeants disposent encore de plusieurs leviers : réduction de la masse salariale, ventes de joueurs, nouveaux partenariats commerciaux et apports financiers de l’actionnaire. Le mercato hivernal pourrait donc être conditionné à ces efforts. L’OM ne serait pas nécessairement privé de recrutement, mais devrait probablement vendre ou dégager suffisamment de marge salariale avant d’enregistrer de nouvelles arrivées.