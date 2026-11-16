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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Une véritable révolution se prépare à l’Olympique de Marseille ! Alors que les dirigeants olympiens espèrent obtenir une marge de manœuvre pour recruter dès cet hiver, un immense chantier se dessine déjà pour l’été prochain. Selon La Provence, l’OM envisage une réduction drastique de sa masse salariale, avec plusieurs cadres dans le viseur. Aguerd, Højbjerg, Emerson, Paixão, Gomes, Maupay ou encore Gouiri pourraient être concernés. Et peu d’entre eux devraient encore porter le maillot marseillais la saison prochaine !

Le mercato estival 2027 pourrait marquer un nouveau tournant dans l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Après un été 2026 particulièrement mouvementé, marqué par plusieurs départs importants et une politique de recrutement très limitée, le club phocéen pourrait poursuivre sa cure d’austérité dans les prochains mois.

Car si les dirigeants marseillais espèrent retrouver davantage de liberté lors du mercato hivernal, la priorité à moyen terme reste la même : assainir les finances du club et réduire une masse salariale jugée trop importante.

Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs disposant de rémunérations élevées pourraient ainsi être poussés vers la sortie à l’issue de la saison. Une perspective qui annonce de profonds bouleversements dans l’effectif de Bruno Genesio.

Aguerd, Højbjerg, Gouiri… l’OM prépare une vague de départs !

La liste des joueurs concernés a de quoi faire trembler les supporters olympiens. Nayef Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg, Emerson Palmieri, Igor Paixão, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri figureraient parmi les éléments dont les salaires pèsent lourd dans les comptes marseillais.

Et selon le quotidien régional, peu de ces joueurs devraient encore évoluer à l’OM lors de la saison 2027-2028.

Une information particulièrement forte, tant certains occupent des rôles importants dans l’effectif actuel. Højbjerg représente notamment un élément d’expérience au milieu de terrain, tandis que Gouiri reste l’une des principales solutions offensives de Bruno Genesio.

Le cas d’Emerson Palmieri pourrait également s’accélérer dès janvier, puisque le latéral italien intéresserait notamment la Juventus Turin et la Fiorentina.

Mais au-delà des situations individuelles, c’est bien une restructuration globale de l’effectif qui se dessine. L’OM pourrait accepter de se séparer de plusieurs joueurs expérimentés pour repartir sur des bases financières plus solides.

La DNCG pourrait aussi peser sur le mercato hivernal !

Avant ce grand ménage estival, Marseille devra toutefois gérer une autre échéance importante : son passage devant la DNCG en décembre.

Dans des propos rapportés par La Provence, le club olympien a apporté des précisions sur sa situation financière et sa capacité à recruter durant le mercato hivernal.

« Les mesures de juin ne valent pas pour toute la saison, c’est pour ça qu’on repasse en décembre », explique l’OM, qui affirme vouloir conserver la possibilité de renforcer son effectif.

« Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire. »

Le club précise toutefois que la DNCG pourrait intervenir en cas de dépassement du plafond de masse salariale fixé.

Une situation qui oblige les dirigeants à avancer avec prudence. Si des recrues sont envisagées en janvier, Marseille devra également anticiper les économies nécessaires pour préparer la saison prochaine.

Pour Bruno Genesio, le défi s’annonce immense. Alors qu’il tente de reconstruire une équipe compétitive après les turbulences de l’été dernier, le technicien pourrait de nouveau voir une partie importante de son groupe quitter le navire dans quelques mois.

Et une question se pose déjà sur la Canebière : comment l’OM pourra-t-il retrouver les sommets tout en se séparant de plusieurs de ses joueurs les plus expérimentés ?

Une chose semble se dessiner : le prochain mercato estival pourrait être celui de tous les bouleversements à Marseille !