OM : coup de tonnerre de dernière minute en vue du mercato hivernal ! 

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Convoité cet hiver, Emerson Palmieri (32 ans) vient de se faire opérer et manquera plusieurs semaines de compétition. De quoi revoir les plans de l’OM au mercato ?

L’OM vient peut-être de voir l’un de ses dossiers du mercato hivernal sérieusement bouleversé. Déjà convoité par plusieurs clubs italiens en janvier prochain, Emerson Palmieri (32 ans) a annoncé avoir subi une intervention chirurgicale.

Ulisses Garcia pourrait gratter du temps de jeu à l’OM

La nouvelle a été révélée directement par le joueur sur ses réseaux sociaux. Emerson Palmieri a confirmé son opération, sans toutefois préciser la nature exacte de l’intervention. Sorti lors de la rencontre face à Toulouse en raison d’une gêne au genou, le défenseur de l’OM a indiqué qu’il serait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Une annonce qui intervient alors que l’OM n’avait pas encore communiqué officiellement sur cette opération. Pour le staff marseillais, il va désormais falloir trouver des solutions afin de compenser l’indisponibilité de l’international italien.

Cette blessure pourrait notamment profiter à Ulisses Garcia. Le latéral suisse représente une solution naturelle pour occuper le couloir gauche pendant l’absence d’Emerson. Le staff devra néanmoins réorganiser ses options défensives en fonction de la durée réelle de l’indisponibilité du Brésilien naturalisé Italien.

La Juventus et la Fiorentina refroidies ?

Mais au-delà de l’aspect sportif, cette opération pourrait également avoir des conséquences sur la stratégie marseillaise lors du prochain mercato.Emerson Palmieri était annoncé dans le viseur de plusieurs formations italiennes, notamment la Fiorentina et la Juventus Turin. Un intérêt qui pouvait laisser espérer à l’OM une rentrée d’argent intéressante en cas de transfert cet hiver.

Désormais, le scénario devient beaucoup plus compliqué. Avec plusieurs semaines d’indisponibilité annoncées, les prétendants pourraient revoir leurs plans, voire patienter avant de revenir à la charge. Une opération qui pourrait donc compromettre une éventuelle vente dès janvier.

Pour l’OM, le dossier Emerson Palmieri prend ainsi une nouvelle dimension. Le club doit d’abord gérer son absence sur le terrain, tout en réévaluant les perspectives de son mercato hivernal. Pas forcément une mauvaise nouvelle en soi pour Genesio mais plutôt pour le comptable du club phocéen…