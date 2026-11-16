OM Mercato : Greenwood vers un improbable retour à Manchester United ?

Ancien attaquant de l’OM, Mason Greenwood serait dans les petits papiers de Mauricio Pochettino, qui aurait demandé à Manchester United de renforcer son aile droite avec le profil de l’Anglais.

Mason Greenwood pourrait-il retrouver la Premier League ? L’ancien attaquant de l’OM transféré l’été dernier à Fenerbahçe est au cœur d’une rumeur mercato concernant Manchester United. Selon plusieurs rumeurs, Mauricio Pochettino aurait demandé à INEOS de recruter un ailier droit et aurait proposé le nom de l’ancien Marseillais.

Une information qui ne manquera pas de faire réagir sur la Canebière. Lors de son passage à l’OM, Greenwood avait particulièrement marqué les esprits avec 48 buts et 17 passes décisives en 81 rencontres. Des statistiques qui avaient fait de lui l’un des principaux atouts offensifs du club phocéen.

Désormais à la tête de Manchester United, Mauricio Pochettino souhaiterait donc renforcer son animation offensive. Le technicien argentin aurait identifié le poste d’ailier droit comme un besoin et Mason Greenwood ferait partie des profils qu’il apprécierait.

Un choix étonnant au regard du passé de Greenwood en Angleterre

Cette éventuelle piste a de quoi surprendre. Mason Greenwood avait quitté Manchester United en août 2023, après une affaire particulièrement sensible qui avait profondément marqué le club anglais et suscité une vive polémique au Royaume-Uni.

L’attaquant avait été poursuivi pour tentative de viol, comportement coercitif et contrôle ainsi que violences physiques. La justice britannique avait toutefois abandonné les poursuites en février 2023, après le retrait de témoins clés et l’apparition de nouveaux éléments. Greenwood avait toujours nié les accusations.

Malgré l’abandon des poursuites, Manchester United avait finalement annoncé que le joueur poursuivrait sa carrière loin d’Old Trafford, estimant notamment que son retour serait difficile dans le contexte de l’époque.

Voir aujourd’hui son nom associé à un possible retour chez les Red Devils, à la demande de Mauricio Pochettino, serait donc particulièrement inattendu. Une situation qui rappelle à quel point le dossier Greenwood reste sensible en Angleterre, bien au-delà de ses performances sportives.